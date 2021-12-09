«Такая хорошая девочка!»: стала известна личность девушки из Башкирии, которая отравилась с парнем в гараже

Сейчас Яна И. находится в больнице. Фото: соцсети

Стала известна личность 19-летней девушки, отравившейся угарным газом вместе со своим 16-летним приятелем в заведенной машине в Чишминском районе. Как рассказали «КП-Уфа» в сельсовете, 19-летняя Яна И. проживала в селе вместе со своей бабушкой, а вот о ее родителях мало что известно. Девушка была на хорошем счету и не была ранее замечена в неподобающих ситуациях.

- Такая хорошая девочка, совершенно благополучная, никаких проблем с ней раньше никогда не было, - рассказали в сельсовете.

А вот кто был в тот роковой вечер вместе с Яной в той машине, в сельсовете затруднились ответить. Есть вероятность, что погибший 16-летний подросток приехал в гости к девушке из другого села.

Напомним, трагедия произошла вчера вечером в селе Алкино-2. Молодые люди решили погреться в заведенной «восьмерке» и в закрытом гараже, из-за чего надышались угарным газом и потеряли сознание. Тела ребят позже нашла бабушка Яны и вызвала скорую помощь. Оказалось, что подросток скончался, а девушку увезли в больницу. Ее состояние пока остается стабильно тяжелым.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.