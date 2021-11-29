QR-коды в Уфе с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

QR-коды требуют показать при входе во все людные места Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе, как и во всех городах и субъектах России, действует система QR-кодов, необходимых для входа в людные места. В нашем материале мы расскажем все, что нужно знать об использовании антиковидных QR-кодов в Уфе на 1 декабря.

В конце ноября в Уфе проходило очередное заседание депутатов Курултая. На нем народные избранники, в том числе, обсуждали федеральный законопроект о введение QR-кодов на территории страны. Большинство местных депутатов поддержали новую систему, тем самым фактически одобрив ее на территории Башкирии. После этого он пройдет оценку в Госдуме, а действовать начнет только после подписи главы государства. Пока на территории Башкирии действуют антиковидные правила, описанные в Указе Радия Хабирова. Последние изменения (на момент написания статьи) были сделаны в нем в середине ноября 2021 года.

КУДА НУЖНЫ QR-КОДЫ В УФЕ С 1 ДЕКАБРЯ 2021 года

Прямо сейчас жители Башкирии без QR-кода о вакцинации, медотвода или справки о перенесенном ковиде, не смогут попасть в торговые центры и рынки площадью от 1000 квадратных метров. Такой же запрет действует и при посещении кафе с 50+ посадочных мест. Помимо этого, в Уфе QR-коды потребуют у желающих попасть в кино, театры, фитнес-клубы, бани, салоны красоты, спа-салоны и прочие «косметические» заведения. С 1 декабря QR-коды начнут требовать для заселения в санатории.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД В УФЕ

Проще всего получить QR-код в Уфе через сайт Госуслуг. Нужно зарегистрировать в системе Госуслуг и авторизоваться на сайте или в мобильном приложении. Дальше необходимо найти пункт «Сведения об иммунизации COVID-19». Там вы увидите тот самый QR-код, который можно сохранить. Там же появится и QR-код, сообщающий о том, что вы переболели коронавирусом (факт заболевания ковидом должен быть подтвержден медиком). Зарегистрироваться на Госуслугах можно в любом ближайшем МФЦ.

Если у вас нет аккаунта в Госуслугах, то в местной поликлинике вам выдадут бумажный сертификат о вакцинации. Разумеется, перед этим нужно сделать прививку от коронавируса любой из доступных вакцин.

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ QR-КОДЫ В УФЕ

В последнее время ситуация с распространением коронавируса в Башкирии относительно стабилизировалась. Но это вовсе не значит, что в ближайшее время отменят QR-коды в Уфе и других населенных пунктах. В федеральном законопроекте указывается, что QR-коды будут действовать как минимум до лета 2022 года. Вполне вероятно, что ограничения для непривитых от коронавируса будут действовать и дальше.