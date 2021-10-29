Хабиров изменил антиковидный указ в Башкирии перед нерабочими днями

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Сегодня, 29 октября, в канун нерабочих дней глава Башкирии Радий Хабиров изменил антиковидный указ. Информация об этом появилась на сайте его администрации.

В обновленной версии документа рекомендуется отменить, а при невозможности перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 30 человек. Исключением являются только те мероприятия, что получили одобрение регионального оперштаба.

В период нерабочих дней, введенных с 30 октября по 7 ноября, республиканские организации культуры и здравоохранения продолжат плановую деятельность. Между тем, с 23:00 до 6:00 вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и на работу общепита (исключение – доставка еды). Также приостанавливается работа игровых комнат и развлекательных центров для детей.

– С 29 октября 2021 года обязательный режим самоизоляции должны соблюдать жители в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, за исключением тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса, полученный с использованием портала «Госуслуги» […] или справка о перенесённом в течение шести месяцев COVID-2019, – следует из указа.

Медотводы к вакцинации от коронавируса, согласно документу, вновь начали действовать в качестве пропуска в общественные места, где введены ограничительные меры. Справку о наличии противопоказаний нужно будет предъявить вместе с актуальным отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

Работодателям Хабиров рекомендует перевести на «удаленку» сотрудников старше 60 лет и хронически больных, если деятельность таких работников не является критически важной для организации и предприятия или если у них есть сертификат от вакцинации против коронавируса.

– Работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, предлагается перевести на дистанционный режим сроком на четыре недели для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, – говорится в документе.

Работодателям также рекомендуется рассмотреть возможность освобождения сотрудников от работы в течение двух дней (с сохранением заработной платы) при вакцинации против коронавируса.