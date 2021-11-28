В Уфе юные железнодорожники помогли спасти девочку, провалившуюся под лед

Фото: Уфимская ДЖД

Еще недавно вся Башкирия обсуждала мужественный поступок уфимца, который вытащил из воды ребенка, провалившегося под лед. Как оказалось, 41-летний Денис Наумчик действовал не один – ему на помощь пришли 15-летние воспитанники Уфимской детской железной дороги Серафим Кудисов и Максим Гимаев.

О храбром подвиге юных героев рассказал начальник Куйбышевской железной дороги в соцсетях. Как оказалось, в тот вечер ребята гуляли возле Солдатского озера в парке Якутова, когда увидели, что семилетняя девочка выбежала на лед и неожиданно провалилась в воду. Не раздумывая, подростки бросились на помощь. В этот момент на помощь подоспел Денис Наумчик, который и прыгнул в ледяную воду, а Серафим и Максим помогли им обоим выбраться на берег.

– На занятиях Уфимской детской железной дороги нам рассказывают, как вести себя в подобных экстренных случаях, поэтому мы, когда подбежали к берегу, то сразу скинули рюкзаки, чтобы избавиться от лишних вещей и не делали резких движений. Эти знания нам пригодились, но хотелось бы, чтобы таких случаев не было вообще, - рассказали потом ребята.

За проявленное мужество ребят наградили – им вручили памятные часы, а также сертификаты на дальнейшее профильное обучение, а родителям героев вручили благодарственные грамоты за достойное воспитание сыновей.

- Выражаем огромную благодарность нашим курсантам за проявленный героизм. Мы гордимся такими воспитанниками-героями! – отметили в Уфимской детской железной дороге.

«ПЫТАЛСЯ ВЫКИНУТЬ ЕЕ НА ЛЕД, НО ОН ЛОМАЛСЯ»

Напомним, все произошло вечером 17 ноября. Семилетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, выбежала на лед Солдатского озера рядом с прорубью, вырубленной для зимнего купания, и упала в воду. Уфимец Денис Наумчик, который гулял неподалеку вместе с семьей, бросился спасать ребенка.

– Увидели, что ребенок в воде, пытается выбраться, бултыхается – чуть ли не тонет. Сразу побежал к ней. Пробежал метров десять по льду. Думал, доползу до нее, но провалился. До нее пришлось доплыть. Пытался выкинуть ее на лед, но он тонкий и ломался. Пришлось плыть с ней почти до берега – метров 10-15. Там уже люди помогли, приняли девочку, и потом жена ее забрала к нам домой в горячую ванну, – рассказал позже в беседе с журналистами уфимец.

Прибывшие врачи осмотрели малышку, к счастью, ее жизни ничего не угрожало. Семью девочки, которая оставила ребенка без присмотра, уже проверяют профильные службы, а сам герой-спаситель получил медаль «За доблесть».