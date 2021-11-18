Уфимец рассказал, как спас провалившуюся под лед 7-летнюю девочку

фото: Денис Наумчик // vk.com

В Уфе 17 ноября случайный очевидец спас 7-летнюю девочку, которая провалилась под лед на Солдатском озере в парке Якутова. Как сообщили в МЧС Башкирии, героя зовут Денис Наумчик, ему 41 год. В тот самый момент, когда ребенок попал в беду, он гулял неподалеку вместе со своей семьей. Мужчина рассказал, как все случилось.

– Увидели, что ребенок в воде, пытается выбраться, бултыхается – чуть ли не тонет. Сразу побежал к ней. Пробежал метров десять по льду. Думал, доползу до нее, но провалился. До нее пришлось доплыть. Пытался выкинуть ее на лед, но он тонкий и ломался. Пришлось плыть с ней почти до берега – метров 10-15. Там уже люди помогли, приняли девочку, и потом жена ее забрала к нам домой в горячую ванну, – озвучил историю спасения Денис.

Девочку осмотрели врачи. Ее жизни ничего не угрожает. Известно, что в парке она находилась без присмотра родителей. Сейчас семью ребенка проверяют профильные службы.

МЧС республики заявило о намерении наградить Дениса Наумчика. К слову, у самого героя есть четверо детей – 19, 12, шести и одного года.