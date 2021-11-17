Житель Уфы спас провалившуюся под лед 7-летнюю девочку

Столичные спасатели управления по гражданской защите сообщили, что житель Уфы сегодня, 17 ноября, спас в парке Якутова провалившуюся под лед 7-летнюю девочку. Ребенок гулял по замерзшему Солдатскому озеру.

– Установлено, что ребенок в момент происшествия находился в парке без присмотра родителей. Сейчас она доставлена в лечебное учреждение, где проходит обследование. Данные по ситуации переданы в профильные службы для работы с родителями ребенка. – передается в сообщении.

В настоящий момент на озере установили две таблички об опасности нахождения по льду. Родителей также попросили объяснять детям об опасности таких развлечений.