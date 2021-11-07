В Башкирии предложили проверять QR-коды в общественном транспорте

Масок и социальной дистанции, по мнению общественников, недостаточно Фото: Дарья Вострикова

В Башкирии вскоре проезд в общественном транспорте может быть доступен только тем, кто прошел вакцинацию и у кого есть QR-код. Накануне с такой просьбой к городским администрациям Уфы и Стерлитамака обратились представители Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Они предложили договориться с компаниями-перевозчиками, чтобы те организовали контроль на входе и требовали у пассажиров предъявить сертификат о вакцинации. Такое решение, по мнению инициаторов, поможет остановить распространение ковида и убережет водителей и кондукторов от заражения. Мол, подобные меры уже вводятся в соседнем Татарстане, и надо воспользоваться примером соседей.

Пока официальных комментариев от городских администраций не поступало, однако, в беседе с "Мксет" в пресс-службе уфимской мэрии назвали это решение крайней мерой. Ведь проверяя сертификаты на входе водители будут отвлекаться от дороги, это может привести к авариям и столпотворениям пассажиров на остановках.