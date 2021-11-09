Их поняли не так! В профсоюзе объяснили просьбу ввести QR-коды в автобусах Уфы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Башкирии Марат Давлетшин пояснил свое предложение проверять QR-коды в общественном транспорте республики. Как рассказал «КП-Уфа» глава организации, СМИ интерпретировали его обращение к местным властям неверно.

– Хотелось бы сделать поправку – это было не предложение о введении ограничений. Мы лишь написали обращение от нашего профсоюза, в котором предложили проработать вопрос с участниками рынка пассажирских перевозок. Если в дальнейшем ситуация c коронавирусом в регионе будет усугубляться и такие меры будут вводиться, то нужно быть к этому готовым. Наши водители и кондуктора приходят на работу здоровыми, и поэтому самая главная цель профсоюза, чтобы они здоровыми возвращались домой, – заявил председатель профсоюза.

По словам Давлетшина, к вводимым мерам должны быть готовы как сами перевозчики, так пассажиры. Глава профсоюза утверждает, что подобные ограничительные меры неизбежно приведут к неудобствам, и в связи с этим необходимо сформировать отработанный алгоритм действий, чтобы всем участникам перевозок было ясно, каким образом действовать в дальнейшем.