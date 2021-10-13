«Заходи нормально, через служебный!»: как уфимские рынки и торговые центры работают после новых ограничений Хабирова

На входе теперь нужно обязательно показывать сертификат о вакцинации или другой документ Фото: Рустем АХУНОВ

12 октября в Башкирии начался новый этап антиковидных ограничений. Согласно указу главы республики, без пройденной вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте нельзя появляться в торговых центрах, междугородних автобусах, концертных залах, кинозалах и театрах.

Пожалуй, больше всего споров у горожан возникло именно из-за проблемы с посещением торговых комплексов. Дело в том, что в эту категорию попали все крытые рынки, а не только крупные торговые центры. Без последних, как оказалось, прожить можно, а вот от рынков отказаться уже сложнее. Мы решили проверить, как обстоит вопрос с проверкой сертификата о вакцинации в торговых комплексах Уфы. Для этого мы посетили три локации, расположенные в историческом центре города.

КРАСИНСКИЙ РЫНОК – ЕСТЬ ВХОД ДЛЯ «СВОИХ»

Таких мест, как Красинский рынок, в столице с каждым годом остается меньше. Здесь все будто бы застряло в «нулевых» – небольшие лавки, совершенно неожиданный ассортимент (в кондитерском отделе могут продавать соленые огурцы– Ред.) и странное отношение к правилам.

На входе в Красинский рынок организовали проверку Фото: Рустем АХУНОВ

Прямо на входе в торговый комплекс посетителей просят показать положенные документы. Такое происходит у всех трех дверей рынка.

- Извините. Мы действуем в рамках того, что указал Хабиров. Показывайте код, или мы вас не пустим, - бодро начинает проверяющая женщина в компании трех уставших охранников.

Захожу внутрь. Никто не просит меня показать паспорт, чтобы свериться, что я настоящий «хозяин» сертификата о вакцинации. Внутри торгового комплекса начинаю разговор с продавцом мяса. Днем здесь не так много покупателей.

- Ну, вот теперь у нас требуют эти сертификаты. Да по всему городу. Люди не ругаются особо, если нет бумажки этой, то просто уходят, - объясняет женщина.

У второго входа грозная дама не дает пройти пенсионеру без сертификата о вакцинации. Мужчина смиренно взмахивает рукой и уходит.

Прямо за ним через вход пытается проскользнуть парень неславянской внешности, явно трудящийся здесь разнорабочим.

- Ну и куда прешься, опять ты тут? Заходи нормально, через служебный! – злобно шикает «ковидный контролер» на молодого человека.

Работники торгового комплекса заходят через эту «секретную» дверь Фото: Рустем АХУНОВ

Работяга пятится, и его примеру следует еще одна женщина, заходящая с улицы. Вдвоем они обходят здание снаружи и попадают внутрь через другую дверь под табличкой «Зона разгрузки». Там никаких «ковидных контроллеров» я в темноте так и не разглядел. Такие вот строгие правила, но не для всех.

ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» – ВСЕ ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО

Этот торговый комплекс уже перестал быть привычной «Централкой» из 90-ых. Здесь больше нет уличных торговцев, а продавцы свежих овощей и мяса переехали в модный «ФрешМаркет». К соблюдению ковидных правил здесь отнеслись почти серьезно.

Уфимцы терпеливо показывают сертификаты на входе в ТК «Центральный» Фото: Рустем АХУНОВ

У центрального входа меня попросили сразу два раза пройти процедуру термометрии, а сами охранники внимательно вглядывались в документ с QR-кодом, который я предварительно скачал с «Госуслуг». Правда, показать документ удостоверяющий личность, так и не попросили.

Какого-то серьезного сокращения посетителей комплекса или напротив, огромных очередей я не увидел. Уфимцы терпеливо доставали скачанные или распечатанные сертификаты и показывали проверяющим.

ТЦ «ЯЙ» - ДОКУМЕНТЫ НЕ СМОТРЯТ

Прямо у редакции «КП-Уфа» открыли торговый центр «ЯЙ». Внутри нет каких-то популярных бутиков, но зато есть гипермаркет «Лента». Зайти в него можно только через торговый центр, и из-за этого всем покупателям нужно будет предъявить сертификат о прививке или перенесенном ковиде.

Проверки сертификатов проходят быстро - очереди попросту не успевают появляться Фото: Рустем АХУНОВ

Но на деле все оказалось немного иначе. На входе охранник действительно попросили меня показать сертификат, но в экран телефона с документом никто даже не всматривался. После такого суперлояльного отношения проверяющих начинаешь удивляться, откуда у уфимцев вообще могут возникнуть проблемы из-за отсутствия сертификатов.

СДЕЛАЙ ТЫ УЖЕ ЭТУ ПРИВИВКУ!

Как я убедился на личном опыте, в большинстве случаев попасть в уфимский крупный магазин без сертификата о вакцинации не так уж и сложно. К таким мерам проверки оказались готовы далеко не все торговые центры. Да и будем честны, большинству проверяющих совершенно безразлично, что вы им показываете – сертификат с QR-кодом или иной документ.

Другое дело, что сейчас вакцинирование остается единственным доказанным способом, по крайней мере, снизить негативные последствия коронавируса. В будущем количество антиковидных ограничений будет только расти, поэтому о прививке от коронавируса стоит задуматься всем, кто еще не успел ее сделать.

В конце хочу сказать, что мы не создавали этот материал с целью пристыдить отдельный торговый комплекс или рынок. Уверен, что похожее отношение проверяющих встретится и в других местах. Мы должны сами отвечать за свое здоровье – никакая охрана с QR-кодами и термометрией не защитит вас от смертельно опасного вируса.