Стало известно, из-за чего полицейский скрутил мужчину в одном из уфимских торговых центров

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Сегодня по соцсетям разлетелось видео, как в одном из уфимских торговых центров полицейский задержал некоего мужчину и уложил его на пол, скрутив руки. На видео слышны женские голоса, которые увещевают сотрудника полиции отпустить мужчину, мол, он ни в чем не виноват. Комментаторы предположили, что это был обычный пенсионер, который пришел в торговый центр за продуктами без справки о вакцинации, поэтому и был задержан на входе, как злостный нарушитель антиковидных правил.

Впрочем, причина задержания оказалась гораздо банальнее. Как уточнили в МВД по Башкирии, мужчина был пьян и вел себя агрессивно, поэтому полицейскому пришлось применить силу.

- В одном из торговых центров Демского района был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он вёл себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, в связи с чем для дальнейшего разбирательства был доставлен в отдел внутренних дел. Им оказался ранее судимый местный житель 1963 года рождения. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении правонарушителя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - отметили в ведомстве.