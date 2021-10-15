Убийца из Башкирии, зарезавший жену на глазах у детей, избежал уголовной ответственности

На оглашении приговора Алексеев находился в больничной пижаме Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Сегодня в Челябинском областном суде огласили приговор 32-летнему жителю Белокатайского района Башкирии Александру Алексееву, который жестоко расправился с собственной женой на глазах у маленьких дочерей и изумленных очевидцев. Несмотря на то, что родственники погибшей Оксаны добивались, чтобы убийца получил реальный срок, по решению суда Алексеев отправится на принудительное лечение в клинику с интенсивным наблюдением.

— Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его в период совершения инкриминируемых ему деяний и лишают в настоящее время возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как передают наши коллеги «КП-Челябинск», присутствующие на судебном заседании, Алексеев полностью признал свою вину, но не стал вдаваться в подробности и объяснения, и согласился, что нуждается в лечении и присмотре врачей.

Родные убитой уверены, Алексеев просто инсценировал свое сумасшествие

Адвокат Александр Войцех, который представлял потерпевшую сторону, заявил, что не согласен с таким приговором.

- Конечно, мы будем подавать апелляцию. Изначально заместитель прокурора Челябинской области ходатайствовал о применении принудительных мер медицинского характера. Отказать -это значит вступить в конфронтацию. Поэтому суд закрыл глаза на обстоятельства и заключение специалиста - психиатра с лицензией от института им. Сербского и отправил Алексеева в психиатрическую клинику. На самом деле заключение экспертов, представленное в деле, необоснованное. Причина возникновения параноидной шизофрении - якобы родовая гипоксия, растяжение связок шейных позвонков и перелом ключицы. Это бред, совершенно не основанный на психиатрии! – заявил в беседе с «КП-Уфа» Александр Войцех.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, эта жуткая история произошла в конце июля 2020 года: Александр Алексеев вместе с женой и детьми поехал на автомобиле в соседнюю Саткинскую область, чтобы показать дочь стоматологу. По дороге на почве ревности между супругами произошел конфликт (сам Александр утверждал, мол, узнал, что жена ему изменяла, отказалась показывать свой телефон, вот он и вспылил – Ред.), после чего ревнивец вытащил из бардачка нож и начала наносить удары. Окровавленная женщина смогла выбраться из машины и попыталась убежать, но душегуб догнал ее и хладнокровно продолжил резать, несмотря на крики свидетелей и плач маленьких дочерей.

Позже в беседе со следователями Алексеев начал вести себя странно – жаловался, что слышит странные голоса, возле дома не раз замечал подозрительные следы, а однажды нашел чужую отвертку и заподозрил, что жена или ее любовник решили от него избавиться. В итоге судмедэкспертиза выявила у мужчины серьезное психическое расстройство. По выводам экспертов в момент убийства Алексеев не осознавал, что творит, так как был в состоянии аффекта. Родные убитой Оксаны и адвокат не согласились с таким решением – они уверены, что убийца притворяется сумасшедшим, чтобы избежать заслуженного наказания. Мол, он и раньше хладнокровно и изощренно издевался над женой, обвиняя ее в изменах и прочих непотребствах, но Оксана каждый раз прощала и терпела своего супруга, пытаясь сохранить брак ради маленьких детей.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.