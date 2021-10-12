Башкирский «губернаторопад» на минималках: Хабиров объявил о кадровых перестановках в городах и районах

Команда Радия Хабирова обновилась в очередной раз

На днях в команде главы Башкирии произошли очередные кадровые перестановки. На прошедшем оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров официально объявил о назначении на пост первого заместителя своей администрации Урала Кильсенбаева. На этом посту он сменил ушедшего на работу в хоккейный клуб «Салават Юлаев» Рината Баширова. Также руководитель региона объявил о смене глав двух районных администраций и мэра Стерлитамака.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

На пост главы Аургазинского района Башкирии временно назначили Арслана Шагретдинова, который ранее трудился советником в управлении главы республики по взаимодействию с муниципалитетами. Утвердить его в должности должен будет совет районных депутатов. Его предшественник Зуфар Идрисов, занимавший пост с 2013 года, досрочно сложил свои полномочия. По собственному желанию.

На днях пост главы Буздякского района Башкирии покинул Азат Арсланов – депутаты районного совета приняли его отставку по собственному желанию на внеочередном заседании. Временно этот район возглавил Ильнур Игдиев, который до переезда в Буздяк занимал должность первого замглавы администрации Аскинского района. Как отметил на оперативном совещании Радий Хабиров, Игдиев сам родом из Буздяка, поэтому он просто вернулся на малую родину.

Самой «громкой», если так можно сказать, стала отставка Владимира Куликова с поста мэра Стерлитамака. «Южную столицу» Башкирии он возглавлял с 2016 года, а в отставку ушел по собственному желанию. О причинах своего решения экс-мэр распространяться не стал. На замену ему прибыл экс-вице-мэр Уфы Рустем Газизов.

- Решением городского совета округа Стерлитамак временное исполнение обязанностей главы администрации возложено на Газизова Рустема Фаритовича, ранее работавшим заместителем главы администрации Уфы. Вы его все прекрасно знаете, - объявил Хабиров на совещании в правительстве региона.

Тогда же Радий Хабиров заявил, что экс-главы администраций «остаются в команде». Какие должности они получат, пока не сообщается. Также глава региона не стал озвучивать причины увольнения глав.

МНЕНИЕ

Что же происходит с управленческой командой Радия Хабирова? Чем можно объяснить повышение Урала Кильсенбаева и замену двоих районных глав и одного мэра города? По мнению политолога БАГСУ Арсена Шаяхметова, назначения и отставки в текущем сезоне проходят в «плановом» режиме.

- Повышение Урала Кильсенбаева – закономерно в текущем контексте. Результаты от Башкирии на прошедших выборах, за которые отвечало управление внутренней политики, признаны и главой республики и Администрацией Президента России успешными. Сейчас актуализировался и другой вопрос – вакцинация и антиковидная политика. Этот блок также курирует это управление. В этой части повышение можно рассматривать и как назревшее аппаратное усиление, и как назначение под актуальную задачу, - отмечает политолог.

Что касается смены глав районов и замена мэра Стерлитамака, то политолог также не видит в этом ничего необычного.

- Что касается перестановок в муниципалитетах, то они скорее поствыборные и плановые. Отставка главы администрации Стерлитамака назревала давно из-за невысокой эффективности управления. Назначение туда и.о. из Уфы скорее связана с желанием сохранить баланс интересов. Он не аффилирован с местными кланами, не связан с БСК, - подытожил Шаяхметов.