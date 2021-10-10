В крушении самолета в Татарстане погиб популярный бизнес-коуч из Уфы Динар Давлетгареев

Уже 20 лет Динар работал бизнес-коучем, он является основателем и руководителем группы компаний «Софт-сервис», помогал людям выстроить бизнес.

Среди погибших в крушении самолета в Татарстане в Мензелинске оказался популярный бизнес-коуч из Уфы, отец троих детей Динар Давлетгареев.

«КП-Уфа» поговорила с братом погибшего Венером, который рассказал, что родственникам звонков еще не поступало. Они сами позвонили на горячую линию и узнали о судьбе брата, а потом – прочитали фамилию и имя в списке погибших.

- Динар занимался прыжками с парашютом около года. Очень ему это нравилось. Утром они поехали в Мензелинск с супругой Светланой. Она не прыгала, просто ездила поддержать. После трагедии ей стало плохо, она сейчас находится в невменяемом состоянии, в больнице. Мы же ждем, пока с нами свяжутся, чтобы определить дальнейшие действия, - рассказал «КП-Уфа» Венер Давлетгареев.

Динар всегда был за активный образ жизни – походы по горам, сплавы, активный отдых, позже добавил в свою жизнь и прыжки с парашютом. Перед тем, как начать прыгать он прошел обучение по самостоятельным прыжкам, и к декабрю прошлого года на его счету было более 40 прыжков. Об этом он рассказывал на своей странице в Инстаграм.

Уже 20 лет Динар работал бизнес-коучем, он является основателем и руководителем группы компаний «Софт-сервис», помогал людям выстроить бизнес.

Все хорошо было у Динара и в семье – мужчина воспитывал с супругой троих дочерей, девочкам 7, 12 и 15 лет. Еще вчера он катался с ними на канатной дороге и любовался осенью в городе, как сегодня его не стало.

Напомним, сегодня утром, 10 октября, в Татарстане рухнул легкомоторный самолет, не успев набрать высоту. На борту находились 22 человека, в том числе и двое пилотов – 16 человек погибли, шестеро находятся в больнице. В Татарстане завтра, 11 октября, объявлен траур. На борту самолета находились и спортсмены из Башкирии – Динар Давлетгареев погиб на месте, Дмитрий Дербышев и Вадим Фахрутдинов выжили. Также в катастрофе погиб бывший руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.