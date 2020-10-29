В Башкирии приняли скандальный закон о распределении земли

Фото: пресс-служба Курултая Башкирии

Сегодня, 29 октября, на очередном пленарном заседании Госсообрания-Курултая депутаты приняли скандальный закон о распределении землей. Напомним, против законопроекта выступали многие муниципальные депутаты, общественные деятели и активисты и даже главы районов. Против его принятия проходили сходы граждан и собирались подписи.

После бурного и продолжительного обсуждения депутаты Курултая проголосовали по проекту закона. Из 103 участников пленарного заседания «За» проголосовали 74 парламентария, против 22, а еще трое воздержались. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, суть нового закона заключается в том, что полномочия по распределению земель, собственность на которые не разграничена, получит министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Проще говоря, не оформленные в собственность муниципалитета или республики участки теперь будет сдавать в аренду или продавать на аукционах не районная администрация, а региональное министерство. При этом в последней редакции закона говорилось, что он принимается на пять лет, после чего прекратит действие.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как республиканские власти решили отобрать у районных администраций право распоряжаться землей.