Заброшенные клубы и торговые центры: какая судьба ждет знаковые места Уфы

Сегодня в башкирской столице есть здания, которые когда-то были местом притяжения горожан, но после определенных событий, внезапно опустели. Некогда популярные торговые и развлекательные центры закрывались по разным причинам, но так и не смогли возобновить свою работу. Теперь одни стоят, окруженные строительными лесами, а другие пустуют и ждут, когда их выкупят у владельцев. «Комсомолка» представляет свой список известных в прошлом мест отдыха Уфы, временно прекративших свою работу.

БЫВШИЙ КЛУБ В ЦЕНТРЕ

Одно время у жителей Уфы популярностью пользовался пивной ресторан «Тинькофф», расположенный на улице Ленина прямо за Центральным рынком. Ранее в этом здании располагался клуб «Аэросити», где по выходным яблоку было негде упасть.

Последние семь лет красивое здание с необычным фасадом принадлежало компании «Лидер-групп» уфимского ресторатора Сергея Белкина. В 2013 году он выкупил его у прежних владельцев и там начался масштабный ремонт. Шли годы, и завешанное баннерами здание все больше напоминало долгострой. Сегодня в Уфе уже мало кто помнит, как выглядел внутри роскошный по тем временам ресторан и клуб.

В 2017 году дела у Белкина пошли не очень, и его компания решила выставить здание с красивым адресом «улица Ленина, 100», на продажу. Как ни странно, но покупателей пришлось искать почти три года. Поначалу продавец оценил его в 250 млн рублей, но такое предложение никого не заинтересовало. В дальнейшем цена только падала.

Ресторан и клуб ТТ стоит на ремонте уже много лет

Лишь в январе 2020 года стало известно, что у помещения все-таки сменился собственник – здание за 111 млн рублей выкупила компания «Уфаойл». Новые владельцы пообещали завершить ремонт и сдать в аренду первые этажи под рестораны, а верхние – под офисы.

ЛЮБИМЫЙ РЕСТОРАН ХОККЕИСТОВ

В середине 2000-х годов в Уфе было очень популярным заведение «А-кафе», расположенное на красной линии проспекта Октября. В здании между парком Гафури и Горсоветом располагались ресторан, бар и казино, проводились дискотеки, выступали знаменитые комики. Казалось, что только там проходят самые громкие и зажигательные вечеринки – на следующий день о них говорил весь город.

В конце 2000-х, уже после запрета на казино, «А-кафе» стал классическим рестораном с баром. Довольно быстро это заведение стало популярным среди известных людей Уфы и игроков уфимского «Салавата Юлаева». Среди завсегдатаев «А-Кафе» были как легионеры, так и российские хоккеисты чемпионской команды.

К середине 2010-х годов поток посетителей стал резко снижаться и хозяйка здания, Дамира Глухова, решила его продать. До этого заведение сменило название, которое так и не стало популярным у горожан. Вдова известного уфимского бизнесмена Владимира Глухова приняла такое непростое решение еще в 2016 году, но собственник сменился только в августе 2018-го. Примерно с того времени двери заведения остаются закрытыми для посетителей. Одно время в СМИ активно мусолились слухи о том, что строение снесут, а на его месте вырастут многоэтажные жилые дома. Пока эти домыслы не получили подтверждения.

Место, которое поначалу обрело особую популярность у жителей Уфы, пустует без малого два года.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Вот уже девять лет на проспекте Октября пустует печально известный торговый центр «Европа». В январе 2011 года там произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Суд над виновниками длился несколько лет и завершился тем, что экс-директор компании «Европейская» Александр Герсон и владелец ресторана Эйнур Бейбутов получили соответственно три и четыре года лишения свободы в колонии-поселении.

С тех пор здание расширили, отремонтировали и построили рядом многоэтажный офисный центр. Однако, не смотря на привлекательное место расположения, комплекс пустует до сих пор.

Так выглядела «Европа» сразу после пожара более 9 лет назад

Нельзя сказать, что ТЦ «Европа» пользовался огромной популярностью у горожан, но и пустующим этот комплекс никогда не был. Спустя три года после пожара его отремонтировали, но вокруг здания разгорелся скандал: строители обвиняли подрядчиков и владельцев в том, что с ними не рассчитались за проделанную работу. «Европу» должны были открыть летом 2014 года, но торговый центр и прилегающее к нему офисное здание так и не открылись.

ЗАМОК В ЛЕСУ

Еще одно место в Уфе, которое могло бы стать центром притяжения горожан, но так им и не стало – «Олимпик парк». Оригинальное здание, выполненное в виде средневекового европейского замка, когда-то пользовалось популярностью у уфимцев. Однако в последнее время посетители не жалуют заведения общепита, расположенные внутри. В этом можно легко убедиться, почитав отзывы на сервисе 2Гис.

Отличительная черта этого здания – потрясающий вид, открывающийся из окон. «Замок» находится буквально на обрыве высокого берега реки Уфа и окружен лесом. Владеет зданием горнолыжный «Олимпик парк». На данный момент рестораны и кафе внутри здания принимают посетителей, но по сравнению с лучшими годами, их поток значительно сократился.

«Олимпик парк» сейчас переживает не лучшие времена. Фото: Юлия Глухова.

Недавно между владельцами «замка» и муниципальной горнолыжной школой возник конфликт. «Олимпик парк» получил разрешение от уфимской мэрии на проект планировки и межевания участка, ограниченного улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфа и территорией горнолыжного комплекса «Ак йорт». По задумке владельцев на этой территории должны появиться колесо обозрения, бассейн, этнодеревня и другие постройки. Лыжная школа выступила резко против «других построек», считая, что таким образом в районе Трамплина хотят «воткнуть» несколько жилых многоэтажек.

По планам «Олимпик парка» на развитие территории в ближайшем будущем потратят 1,5 млрд рублей. Какая роль будет отведена знаменитому «замку» и сохранится ли он вообще, не сообщается.

СУДЬБА «ПОБЕДЫ»

Долгие годы не оставалась не ясной судьба по-настоящему культового для Уфы кинотеатра «Победа». 23 июля 2017 года в одном из старейших кинотеатров башкирской столицы прошел последний киносеанс. А уже в августе того же года его выставили на продажу.

Если опустить все формальности, то покупателя на уникальное здание так и не нашли и оно перешло в собственность города. Не стоить питать иллюзии: бывший владелец здания лишился его из-за долгов, а в государственной собственности оно оказалось после того, как по долгам расплатился Региональный фонд Башкирии. По сути, убытки покрыли налогоплательщики.

Кинотеатр «Победа» превратится в школу искусств

После смены власти в октябре 2018 года и назначения нового мэра Уфы, вопрос о «Победе» вновь встал на повестку. В итоге, мэрия решила отказаться от продажи здания. Скорее всего, потому, что его никто не покупал.

В начале марта 2020 года мэр Уфы Ульфат Мустафин озвучил окончательное решение по судьбе «Победы»: в скором времени там откроется детская школа искусств.