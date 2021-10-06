Медик из Башкирии за «ноготочки» выдала пациентке поддельную ковид-справку о вакцинации

Против медика возбудили уголовное дело о служебном подлоге Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иглинском районе Башкирии заведующая фельдшерско-акушерским пунктом выдала пациентке поддельную справку о вакцинации против COVID-19, а взамен получила маникюр и педикюр. Об этом сообщило МВД республики.

– 34-летняя медик […] внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном полном курсе вакцинации от коронавируса, – передали в ведомстве. – В качестве вознаграждения заведующая получила от клиентки косметические услуги: маникюр и педикюр почти на 2 тысячи рублей.

Служебный подлог сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции районного МВД. Против медиков возбудили уголовное дело.

В Башкирии за все время прививочной кампании было возбуждено 41 дело по фактам подделки и оборота сертификатов о вакцинации против коронавируса.