В Башкирии полицейский избил коллегу из-за отпуска, после чего пропал без вести

После драки пострадавший полицейский был вынужден обратиться в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии 37-летний сотрудник ГИББД избил своего коллегу, после чего подал рапорт на увольнение и скрылся в неизвестном направлении.

Все произошло накануне днем в Агидели. Госавтоинспекторы в служебном кабинете поспорили по поводу предстоящего отпуска, после чего 37-летний старший лейтенант полиции несколько раз ударил своего оппонента по лицу. Осознав, что конфликт зашел слишком далеко, полицейский бросил на стол свой нагрудный знак МВД и служебное удостоверение, подал рапорт о своем увольнении и скрылся в неизвестном направлении.

Как рассказал собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, сейчас полицейский-задира не отвечает на телефонные звонки, дома он также не появляется, и никто из близких не знает, где он может находиться. Пострадавший инспектор ГИБДД с множественными синяками и ссадинами на лице обратился в больницу, где после оказания первой помощи был отпущен домой.

- Сейчас по факту случившегося проводится служебная проверка, после чего результаты будут переданы в следственный комитет, - добавил наш собеседник.

Оперативных комментариев от МВД Башкирии пока получить не удалось.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий инцидент произошел в марте 2021 года в Кировском отделении полиции в Уфе. Там начальник районного отдела полиции повздорил со своим коллегой-оперативником и сломал ему челюсть. Тогда в следственном комитете республики возбудили уголовное дело по причинению вреда здоровья средней тяжести.

Еще один похожий случай произошел в январе 2019 года, когда в отделении полиции Демского района Уфы подрались сотрудники дежурной части и следователи, нагрянувшие к правоохранителям с проверкой. Тогда полицейские отдубасили непрошеных гостей чайником, а в ответ в ведомстве возбудили уголовное дело по превышению служебных полномочий.