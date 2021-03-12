В Уфе два сотрудника полиции сцепились прямо в отделении

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необычный инцидент произошел накануне в Кировском отделении полиции в Уфе. Как сообщает Telegram-канал «Пилорама РБ», там «высокопоставленный полицейский жестоко избил своего подчиненного, да так, что тот получил серьезную травму лица». Вот только ни видео, ни фото, ни каких-либо подробностей произошедшего на канале не предоставляется, а читателям остается лишь фантазировать, что же произошло на самом деле.

Впрочем, как сообщил собственный источник «КП-Уфа», все сильно приукрашено. Никакой драки и уж тем более «жестокого избиения» среди полицейскими не было.

- Был небольшой конфликт, немного потолкали друг друга, но не более того, - заверил наш собеседник.

Тем не менее, по факту случившегося в МВД сейчас проводят проверку.

- Руководством МВД по Башкирии назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — уточнили в пресс-службе ведомства.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Наверное, самым ярким примером применения физической силы и насилия в отношении подчиненных в полиции является знаменитая история с уфимской дознавательницей, которая в конце октября 2018 года заявила, что ее жестоко избили и изнасиловали прямо в отделении трое ее высокопоставленных коллег. Уже третий год длятся судебные распри, а экс-полицейские то оказываются приговорены к внушительному тюремному сроку за изнасилование, то неожиданно оправданы, то снова отправлены под домашний арест на время нового судебного процесса. Чем закончится эта громкая история – будет известно ближе к лету.

Еще один похожий случай произошел в январе 2019 года, когда в отделении полиции Демского района Уфы подрались сотрудники дежурной части и следователи, нагрянувшие к правоохранителям с проверкой. Тогда полицейские отдубасили непрошеных гостей чайником, а в ответ в ведомстве возбудили уголовное дело по превышению служебных полномочий.