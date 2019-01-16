Войны силовиков по-башкирски: в Уфе полицейские подралась со следователями

В уфимском отделении полиции №11 следователи подрались с сотрудниками дежурной части.

В Башкирии произошла еще одна необыкновенная история, связанная с силовыми структурами. Не успела республика отойти от группового изнасилования в МВД и помощника прокурора с секс-игрушками, как отделении полиции Демского района Уфы подрались сотрудники дежурной части и следователи, нагрянувшие к правоохранителям с проверкой.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Приключилась история еще 14 декабря 2018 года, однако достоянием широкой общественности она стало только сейчас. Изначально, огласку факту придал адвокат Виталий Буркин.

Известно, что вечером в пятницу в отделение полиции пробрались четверо мужчин в штатском и черной сумкой. Да, слово «пробрались» здесь самое подходящее – просто так пройти в здании человеку без удостоверения полицейского нельзя.

Скорее всего, незнакомцы прошмыгнули в дверь, когда оттуда кто-то выходил. После этого они подошли к сотруднику «дежурки» и потребовали выдать им некие «документы служебной деятельности». Логично, что полицейские отказали дерзким гостям и попросили предъявить удостоверения. Вместо этого мужчины начали хватать полицейских за обмундирование.

Сотрудники МВД решили перестраховаться и нажали на «тревожную кнопку», дабы вызвать наряд вневедомственной охраны. Источник, близкий к расследованию дела, рассказал, что до прибытия подкрепления полицейским пришлось обороняться от гостей чайником.

С этого момента начался какой-то сюрреализм – бойцы Росгвардии приезжают защищать полицейских, на которых напали следователи. Если версия адвоката правдива, то сотрудники полиции имели полное право открыть огонь – на месте следователей могли быть люди с куда более злыми намерениями. Доберись они до арсенала – история была совсем другой.

Закончилась тем, что после прибытия подкрепления незваные гости решили ретироваться. Один из сотрудников дежурной якобы части получил перелом руки и ушибы лица.

ВЕРСИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ

Комментарий официальных органов, как всегда, скуп на факты. Но он, по крайней мере, позволяет прояснить, что делали следователи в отделении полиции в пятницу вечером.

Оказалось, что представителей Следкома Башкирии среди четверых гостей отделения полиции было двое. С собой они прихватили еще двух понятых, которых, по всей видимости, встретили на улице. В здание полиции следователи прибыли для проведения осмотра места происшествия в рамках доследственной проверки. С этого момента и начинаются противоречия с версией адвоката.

- Двое сотрудников дежурной части достоверно зная, что прибывшие в отдел являются следователями, и в присутствии двух понятых хотят провести осмотр места происшествия, неправомерно применили физическую силу в отношении следователей, - сообщили в Следкоме Башкирии.

По официальной версии, после этого сыщиков насильно выдворили из помещения дежурной части. Пикантности добавляет факт того, что во время расследования справку сотрудника МВД о получении травмы руки признали фиктивной.

В МВД Башкирии после служебной проверки по превышения должностных полномочий возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские вместе с «горячо любимыми» коллегами из Следкома республики продолжают расследование уголовного дела.