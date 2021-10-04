«Я не знала, смогу помочь или нет!»: стоматолог из Уфы рассказала, как спасала девочку на борту самолета Анталья-Москва

Гузелия также отметила, что мать поблагодарила ее в самолете, а на работе поощрило начальство. Фото: https://stomat02.ru

На всю Россию добрым поступком прославилась Гузелия Валеева, заведующая филиалом 2-ой Стоматологической поликлиники Уфы. Врач спасла годовалую девочку на борту самолета Анталья-Москва 2 октября. У девочки начался приступ, она потеряла сознание, произошло западание языка, остановка дыхания и сердца, также начались судороги и посинение. Страшно представить, чем бы закончилась история, если рядом не оказалась Гузелия. Об операции спасения, о своих страхах врач откровенно рассказала ТВ-шоу «Честно говоря».

- Была паника у всех пассажиров. Ну, это естественно. Только медики наверно встречаются, и то не все, с такой обстановкой. Был страх и у меня – я не знала, смогу я помочь ребенку или не смогу. Выживет он, не выживет. И вообще, что с ним произошло. Времени расспрашивать не было, нужно было действовать, - говорит Гузелия.

Однако несмотря на все переживания, малышку удалось спасти. Гузелия провела реанимационные действия: непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот. Все это позволило вернуть девочку к жизни. Только вот через некоторое время приступ повторился, тогда Гузелия снова провела реанимационные мероприятия, и девочка пришла в сознание.

Самолет сел в Ростове, ребенка уже ждал реанимобиль, медики госпитализировали ее в больницу.

Гузелия также отметила, что мать поблагодарила ее в самолете, а на работе поощрило начальство.

Сейчас Республиканский профсоюз работников здравоохранения направило ходатайство о награждении и поощрении заведующей филиалом 2-ой Стоматологической поликлиники Уфы за верность служебному долгу и профессионализм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врач ФК «Уфа» вновь спас жизнь пассажиру на борту самолета

Для Ильшата Жданова это уже не первый случай в карьере [подробности]