Врач из Уфы дважды реанимировала годовалого ребенка в самолете Анталья-Москва

Врач провела реанимационные действия: непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот. Все это позволило вернуть девочку к жизни.

Врач из Уфы Гузелия Валеева спасла жизнь ребенку в самолете Анталья-Москва. Невероятную историю спасения рассказал у себя на странице в «Фейсбуке» Рустем Ахмадинуров, вице-спикер Госсобрания Башкирии. Благодаря медику трагедии удалось избежать.

2 октября в самолете Анталья – Москва произошел инцидент – на борту стало плохо годовалой девочке Алине. У малышки случился приступ, она потеряла сознание, произошло западание языка, остановка дыхания и сердца, также начались судороги и посинение. Ей нужно было срочно оказать помощь.

Среди пассажиров находилась Гузелия Валеева, заведующая филиалом 2-ой Стоматологической поликлиники Уфы. Она провела реанимационные действия: непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот. Все это позволило вернуть девочку к жизни.

Однако через некоторое время приступ повторился, тогда Гузелия снова провела реанимационные мероприятия, и девочка пришла в сознание.

Самолет сел в Ростове, ребенка уже ждал реанимобиль, медики госпитализировали ее в больницу.