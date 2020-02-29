Врач ФК «Уфа» вновь спас жизнь пассажиру на борту самолета

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:37:27+03:00

Для Ильшата Жданова это уже не первый случай в карьере

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Накануне врач ФК «Уфа» Ильшат Жданов в очередной раз проявил свой профессионализм и спас жизнь человеку прямо на борту самолета. Команда летела из испанского Аликанте, где проходили сборы, в Москву. Внезапно к медику подошла стюардесса и попросила о помощи: одной из пассажирок стало плохо практически сразу после взлета.

Экипаж воздушного судна принял решение не запрашивать экстренную посадку и обратился к Ильшату. Тот проявил свои навыки и оказал женщине первую помощь. Буквально полчаса он «откачивал» пассажирку, после чего ей стало лучше. Самолет приземлился в аэропорту «Шереметьево», где женщину забрала бригада скорой помощи.

Как сообщает ИА «Башинформ», после приземления пассажиров еще некоторое время не выпускали из самолета, чтобы дать возможность медикам госпитализировать пассажирку.

Напомним, это уже не первый случай, когда врач ФК «Уфа» спасает жизнь человеку на борту самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU