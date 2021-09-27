В Башкирии задержали группу неонацистов с бомбой и оружием в тайнике

Пятеро неонацистов из Башкирии готовили оружие и планировали теракт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта неонацистов.

По информации Следкома Башкирии, преступные действия планировали еще совсем молодые парни возрастом от 17 до 20 лет. Главой группы называют 19-летнего уфимца, которые нашел еще четверых ребят, и привлек их к противоправной деятельности. Он распространял среди новых друзей идеи неонацизма, обучал их владению оружием, ведению боя и созданию самодельных бомб. Также в группе проходили тренировки «на местности».

В сентябре 2021 года группа попала в поле зрения ФСБ Башкирии. Всех пятерых неонацистов задержали, а в их домах провели обыск. В итоге силовики нашли девять единиц холодного оружия, нацистскую символик, портреты Адольфа Гитлера, Степана Бандеры и предметы для создания самодельного взрывного устройства. В тайнике банды неонацистов сотрудники ФСБ на заброшенной стройке оперативники обнаружили бомбу, изготовленную в кустарных условиях.

По факту подготовки теракта, изготовления самодельной взрывчатки и прохождения обучения для совершениях террористической деятельности в Следкоме Башкирии возбудили уголовные дела. Сейчас молодые люди находятся под стражей.

Подобные случаи с задержанием неонацистов в Башкирии можно назвать редкостью. В национальной республике сотрудники ФСБ чаще сталкиваются с религиозным экстремизмом.

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