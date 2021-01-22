ФСБ предотвратила в Башкирии теракт: молодой парень хотел взорвать силовиков

на фото - задержанный // кадр оперативной съемки ФСБ

Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт на территории Башкирии.

Как передал Центр общественных связей силового ведомства, гражданин России 1995 года рождения готовил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Молодой человек задержан сотрудниками ФСБ «в результате проведения мероприятий».

Кроме возраста, никакой информации о личности предполагаемого террориста не разглашается. Известно, что он оборудовал тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и самодельной взрывчаткой – все это было изъято сотрудниками ФСБ.

У задержанного в телефоне также обнаружены инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также переписка с эмиссарами [представителями] запрещенной в России международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». В сообщениях прослеживаются «преступные намерения» россиянина.

На обнародованной ФСБ оперативной записи, задержанный говорит, что на месте поимки "должен был получить оружие и самодельную взрывчатку". На вопрос, "для чего", он отвечает - "для взрыва людей".