Шесть самых таинственных мест Башкирии

Фото: Олег ЧЕГОДАЕВ

Башкирия славится великим множеством мест, в которых можно и хорошо отдохнуть, и насладиться изумительными видами природы. Однако есть в нашей республике и такие места, которые таят в себе множества тайн: как удивительные и интересные, так мистические и зловещие. «КП-Уфа» предлагает вашему вниманию подборку из шести самых таинственных мест в регионе.

МАВЗОЛЕЙ ТУРАХАНА

Мавзолей производит впечатление даже спустя века Фото: kulturarb.ru

Расположенный в полутора километрах от деревни Нижняя Тима мавзолей Турахана, как утверждают специалисты, был построен в XIV веке.

Мавзолей представляет собой сделанное из белого камня здание портально-купольной формы. Древнее сооружение даже спустя века производит впечатление. Раньше его высота была свыше семи метров, однако сейчас купол уже наполовину разрушен.

Предания гласят, что строение раньше было зданием суда, а рядом находилась каменная мечеть. О личности самого Турахана доподлинно до сих пор мало что известно. Одни легенды говорят, что он был потомком Чингисхана, а другие, что приходился братом башкирскому хану Басману.

Согласно еще одному преданию, Турахан раньше жил на территории нынешней Уфы. Однако из-за опасного дракона, жившего на берегу Уфимки, хану пришлось со своим народом перекочевать туда, где сейчас располагается мавзолей.

Рядом со зданием можно обнаружить камень, надпись на котором гласит: «Бог бессмертен, всякий, повинившийся Богу, должен по воле Божией умереть, когда наступит тому время. Все, кто на сем свете, по воле Божией, пойдут на тот свет, и каждый должен дать там ответ, что сделал хорошего или худого».

ГОРА НАРЫСТАУ

К горе стекается множество паломников Фото: туризм-рб.рф

В 160 километрах от Уфы в Миякинском районе находится гора Нарыстау, которую часто называют Меккой Башкирии. На ее вершине похоронены сподвижники пророка Мухаммада Забаир ибн Заит и его сын Абдурахман.

К месту захоронения соратников пророка стекаются паломники не только из республики и других регионов страны, но и из соседних стран. Здесь расположены памятник из черного камня и выполненная в традиционном исламском стиле ажурная белая юрта.

Другой достопримечательностью Нарыстау является источник Изге Галии. Родник протекает у подножия горы и вода в нем считается целебной. А неподалеку расположена красивая белая мечеть, которую построили за счет благотворительности.

ИСТОЧНИК АУЛИЯ

Говорят, что вода источника способна исцелить и тело, и душу Фото: туризм-рб.рф

Еще один целебный источник находится в Учалинском районе недалеко от озера Аушкуль на горе Ауштау. Здесь также собирается множество паломников. Многие утверждают, что мягкая вода источника способна исцелить не только тело, но и душу.

Что характерно, вода в источнике является талым снегом, и она может храниться годами. Раньше ее даже употребляли в качестве лекарства.

Одна легенда гласит, что недалеко от горы Ауштау проходил караван. Местные жители приняли паломников за врагов и вступили с ним в бой. Предводитель каравана погиб, им оказался святой Рамазан, и его похоронили на вершине горы. Однако после смерти святого случилось чудо, и из горы забил родник с чистой водой.

АХУНОВСКИЕ МЕНГИРЫ

На месте раскопок были найдены артефакты давно ушедших эпох

В 400 километрах от Уфы в Учалинском районе в 1996 году нашли самый настоящий «башкирский стоунхендж». Ахуновские менгиры представляют собой большой круг диметром около 30 метров. Посередине расположен камень с человеческий рост, рядом еще один (чуть меньше), а вокруг них восемь небольших менгиров – грубо обработанных вертикальных камней, которые были установлены древними людьми.

На месте раскопок также были найдены бронзовый крест, керамические изделия эпохи поздней бронзы и каменные ножи. Но главная находка – это те самые камни-менгиры. Как считают ученые, их использовали в качестве календаря. Люди наблюдали за тенью, падающей от центрального менгира, и определяли дату и время, а также дни летнего и зимнего солнцестояния.

Памятник в Ахуново считает не только древним культовый комплексом, но и как одним из наиболее крупных по количеству наблюдаемых астрономических событий древних обсерваторий Евразии.

Одновременно таинственный и жуткий колорит менгирам придает то, что в свое время место древнего памятника было местом проведения сатанинских ритуалов. Из разбитых камней они соорудили перевернутый крест вокруг главного менгира святилища, а рядом нарисовали перевернутую пятиконечную звезду. Осквернителей, насколько известно, полиция так и не нашла.

ПЕЩЕРА ШУЛЬГАН-ТАШ

Рисункам на стенах Каповой пещеры около 14 тысяч лет Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В 340 км от Уфы расположена туристическая жемчужина башкирского края – пещера Шульган-таш.

Капова пещера представляет собой огромную историческую ценность. На ее стенах сохранились рисунки первобытных людей. Почти все изображения мамонтов, лошадей, животных, фигуры выполнены красной охрой, остальные – углем. Возраст рисунков составляет примерно 14 тысяч лет.

Согласно одному из преданий, в Каповой обитает дух легендарного Урала-Батыра. Есть поверье, что человеку, которому довелось увидеть героя в облике огромного всадника на крылатом коне Акбузате, будет всегда сопутствовать удача. Другая легенда гласит, в древние времена здесь обитал таинственный подземный народ, которым повелевал Хозяин пещеры по имени Див.

Капова пещера – настоящий музей с огромными залами и коридорами. На входе в пещеру располагается голубое озеро, глубина которого 80 метров. Также здесь несколько подводных озер и рек. Одна из них – Шульган, которая в свое время и образовала пещеру.

Поблизости, кстати, есть еще и другие пещеры. Самая известная из них – Грот мамонта.

ГОРА ЯМАН-ТАУ

Склон горы покрыт каменными реками Фото: Олег ЧЕГОДАЕВ

Гора Яман-Тау из всей нашей подборки больше остальных окутана зловещими легендами и конспирологическими слухами. Она находится на территории Южно-Уральского природного заповедника в Белорецком районе Башкирии.

Древняя легенда гласит, что Яман-тау была создана из тела изрубленного Уралом-батыром злого владыки демонов Азраки. Это место действительно сложно назвать приветливым. Склоны горы усыпаны огромными острыми валунами, из-за которых подняться на вершину практически невозможно. Также надо отметить болота с северной стороны, непролазную тайгу в округе, обилие свирепых медведей и снег, лежащий на вершине аж до августа.

У подножия горы находится закрытый город Межгорье с населением 15 тысяч человек. Посторонним вход туда категорически воспрещен. Поговаривают, что город построили для обслуживающего персонала некоего секретного объекта.

Что это за объект и существует ли он на самом деле – неизвестно. Однако слухов о том, что скрывают в себе недры Яман-Тау, великое множество. Есть версии и о секретном бункере на случай масштабной войны, и о заводе по производству ядерного оружия, и о центре управления военно-космическими силами, и о канале связи с потусторонними мирами, и даже о секретной военной базе по изучению пришельцев.