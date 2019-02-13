Пещера Шульган-таш в Башкирии: что посмотреть и как доехать

Башкирия – богатый на природные красоты регион. Наша газета начинает серию публикаций о самых популярных туристических местах республики. И начнем мы с Каповой пещеры.

ИСТОРИЯ

Первым о Шульган-таше рассказал ученый-исследователь Южного Урала Петр Рычков, который обнаружил здесь следы древних цивизилазаций.

В 1954 году зоолог Рюмин обнаружил в пещере наскальные рисунки, возраст которых достигает 14-15 тысячи лет. Всего ученые нашли около 200 рисунков, но только 30 из них хорошо сохранились, остальные пострадали от наводнений и других природных аномалий.

Размеры рисунков от 44 до 112 сантиметров, все изображения сделаны красной хной, но встречаются и нарисованные углем. Если приглядеться, можно увидеть лошадей, мамонтов и даже людей.

Для научного мира эти открытия были настоящим прорывом. До этого наскальные изображения древних людей находили только во Франции. В Капову пещеру стали приезжать исследователи из других стран, вместе с ними в Башкирию стали приезжать туристы. Конечно, «железный занавес» накладывал определенные ограничения, но даже отечественных любителей поглазеть на старину хватило, чтобы повредить уникальные рисунки.

ФОТО: архив КП

По данным экспертов, именно туристы XX века исписали некоторые стены и повредили пещерный жемчуг. В 1971 году по решению властей вход в Шульган-Таш был закрыт. Для посещения доступны лишь несколько залов, самые редкие и драгоценные примеры древней живописи охраняются государством.

КАПОВА ПЕЩЕРА, КАКАЯ ОНА?

Первое, что вы увидите – это голубое озеро, расположенное на входе в пещеру. Сам ход представляет собой огромную арку высотой в 20 метров и шириной в 40.

Глубина озера - 80 метров. По разрешению администрации заповедника здесь занимаются дайвингом, без одобрения купаться в нем нельзя.

Сама пещера – трехэтажная, длинной около трех километров. Это настоящий музей с огромными залами и коридорами. Здесь несколько подводных озер и рек. Одна из них - Шульган, которая и образовала пещеру.

У пещеры множество залов, но на сегодняшний день большинство из них закрыты для туристов. В октябре 2018 года правительство республики приняло постановление о введении особого режима функционирования объекта культурного наследия.

Теперь нельзя попасть в залы на первом этаже — «Ход «Горло», «Купольный», «Зал знаков», «Зал Хаоса», зал «Ближний большой колодец», на втором этаже — залы «Первая галерея», «Перекресток», «Вестибюль», «Зал рисунков», «Вторая галерея», «Акустический», «Овальный», «Храм», «Верхний», «Бриллиантовый», «Новый район». По-прежнему можно посетить грот «Портал», зал «Главная галерея», «Сталагмитовый зал», зал «Каскадная галерея».

Рядом есть и другие пещеры. Самая известная из них называется Гротом мамонта. Около нее проходит карстовый каньон Шульган длиной в три километра. Здесь можно увидеть суходол с карстовыми воронками и небольшими озерами. В ущелье рядом со входом в Капову пещеру расположился водопад Шульган высотой пять метров. Мы советуем посетить его весной, когда реки наполняются водой.

ЗАПОВЕДНИК

Пещера и территория вокруг нее - заповедная зона. Въезд на машине сюда платный - 150 рублей. Вход в пещеру - 220 рублей с человека. Стоит помнить, что весной, во время половодья, экскурсии в пещеру не проводятся.

ФОТО: архив КП

Настоящие туристы могут разбить палаточный лагерь у реки, для любителей комфорта на территории заповедника есть гостевые домики. Здесь же можно воспользоваться услугами настоящей русской бани. Цена за одни сутки - 1000 рублей на человека, дети до шести лет бесплатно.

Заповедник – лучшее место отдохнуть душой и телом, потому что сотовым телефоном вы здесь воспользоваться не сможете. Мобильная связь ловит местами и очень плохо.

КАК ДОЕХАТЬ?

Доехать до пещеры лучше всего на своем автомобиле. Расстояние от Уфы - 340 километров.

Рассмотрим первый маршрут: Уфа-Стерлитамак-Салават-Мелеуз-Мраково-деревня Иргизлы. Проехав Мраково, нужно будет примерно через 40 километров повернуть налево в деревню Иргизлы, далее по указателям к заповеднику.

Второй маршрут через Инзер более сложный, длинный, но живописнее, чем первый. Чтобы проехать по нему, необходимо доехать до села Булгаково, на развязке повернуть в сторону Белорецка. Далее проезжаем Инзер, перекресток к закрытому городу Межгорье, и примерно через 30 километров возле деревни Серменево поворачиваете направо в сторону Старосубхангулово. Далее – по указателям до заповедника.

Кстати, удобно посетить пещеру при сплаве по реке Белой.

Координаты для GPS-навигатора - 53.0437, 57.0639.