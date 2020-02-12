Засекреченный бункер или база с супероружием: какие тайны скрывает «Злая гора» Башкирии

Какие только легенды не собрала вокруг себя самая высокая гора Южного Урала, знаменитая Яман-Тау. Ох, неспроста ее название переводится с башкирского языка как «дурная» или «злая» гора. Башкиры, как известно, народ мудрый, и такими названиями разбрасываться не будут. Версий, почему вершина получила такое название несколько. Но «прозвище» этой вершины – далеко не единственная и не самая интересная загадка Яман-Тау. «Комсомолка» решила собрать самые интересные легенды, так или иначе касающиеся этой загадочной горы.

Начнем с того, что Яман-Тау находится на территории Южно-Уральского природного заповедника, в Белорецком районе Башкирии. Именно из-за ее охранного статуса, восхождение на вершину горы категорически запрещено.

Долина вблизи Яман-Тау представляет собой суровое и трудно проходимое место. Фото: Олег Чегодаев.

НЕОБЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ

Историки и этнографы в свое время высказывали несколько версий происхождения названия горы. Одни ученые утверждают, что древние башкиры дали такое название Яман-Тау в противовес священной, или «святой» горе Иремель. Ведь если есть в мире добро, то должно быть и «зло во плоти». Как бы то ни было, в пользу этой версии говорит легендарный башкирский эпос «Урал-батыр». Там упоминается, что Яман-тау была создана из тела изрубленного Уралом злого владыки дивов (демонов) Азраки.

Другая версия, почему Яман-Тау получила свое название, более прагматичная. Якобы проживающие в окрестностях башкиры заметили, что склоны горы усыпаны так называемыми «курумами» - каменными реками с огромными острыми валунами. Из-за них подняться на вершину практически невозможно. Добавить к этому болотистые топи у подножья с северной стороны, непролазную тайгу вокруг, обилие медведей и лежащий до августа снег на вершине и станет понятно, что Яман-Тау не очень приветливое место. И даже злое. Отсюда и название такое.

Один из склонов «Злой горы» покрыт каменными реками - «курумами». Фото: Олег Чегодаев

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД

Однако перейдем от необычного названия к необычной секретности вокруг Яма-Тау. Ни для кого не секрет, что у подножия горы находится самый натуральный закрытый город с 15 тысячным населением. Межгорье получил статус города всего 25 лет назад и с того самого дня остается «секретным». Попасть туда ой как непросто – работает пропускная система. Более того, по словам побывавших там людей, город больше напоминает военную часть.

Большинство жителей Башкирии сходятся во мнении, что город Межгорье был построен для «обслуживающего персонала» секретного объекта. Сам же объект располагается в недрах горы Яман-Тау. Так что же может там находиться?

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕРСИИ

По одной из версий, внутри «Злой горы» скрыт секретный бункер на случай ядерной войны. Причем строился он не абы для кого, а для высшего руководства страны. Естественно, проверить эту информацию не представляется возможным. В пользу этой теории говорит тот факт, что стройка в Межгорье не прекращалась даже в «лихие» 1990-е годы. Якобы строительные работы еще в 1996 году засекли аж из космоса американские военные спутники.

На этом снимке Яман-Тау утопает в облаках вдалеке. Фото: Олег Чегодаев

Правда, у скептиков возникает вполне логичный вопрос: а зачем, собственно, бункер нужен так далеко от столицы? Неужели нельзя было построить что-то похожее поближе? В любом случае, нахождение там настолько секретного объекта, выглядит, как минимум неправдоподобно.

Когда в советское время посреди башкирской тайги внезапно создали природный заповедник, а потом стали строить железную дорогу в непроходимой части гор Южного Урала, многие зашептали: не иначе военный завод строить будут. Вот и сейчас по самой распространенной версии, которую подпитывают слухами переселенцы из Межгорья, там находится некий завод по производству оружия. Самые «смелые» фантазеры говорят, что в недрах Яман-Тау находится завод по производству ядерного оружия или даже предприятие по обогащению урана! А «злой» гора является потому, что там высокий уровень радиации.

В ответ на истошные вопли защитников природы, утверждающих, что внутри Яман-Тау экспериментируют с ураном, реалисты просто показывают фотографии склонов горы. Склоны покрыты растительностью, на вершине довольно долго лежит снег, у подножия постоянно гуляют зайцы и медведи. Вряд ли животные и растения будут в восторге от соседства с радиацией.

Амбассадор Уральских гор смог сделать фото у подножия легендарной горы. Фото: Олег Чегодаев

Еще одна байка о Яман-Тау – наличие там центра управления военно-космическими силами или шахт с ядерными ракетами. Так уж повелось, что если человек не знает причину секретности, он сам додумывает, что там может находиться. Вот и придумали незадачливые обыватели, что на Южном Урале находится супероружие. Да еще и такое, что сможет разнести врагов «в радиоактивный пепел».

НЕВЕРОЯТНЫЕ ВЕРСИИ

Хотя мы и живем в 21 веке, вера в чудеса нам не чужда. Тысячи людей утверждают, что обладают всевозможными экстрасенсорными способностями, владеют магией и умеют предсказывать будущее. Правда, никто из них так и не выиграл в лотерею и не поднял денег на валютной бирже, ну да ладно.

Амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев снял уникальный объект - озеро между Большим и Малым Яман-Тау. ФОТО: Олег Чегодаев.

Так вот, некоторые из таки вот «экстрасенсов» утверждают, что Яман-Тау – это канал связи с иными мирами и высшими силами. А военные там располагаются потому, что уже давно пользуются услугами магов и предсказателей, которые время от времени приезжают туда для «связи» с потусторонними силами. Естественно, во имя отечества и во славу родины.

Еще одна невероятная версия - наличие в недрах Яман-Тау секретной военной базы по… изучению пришельцев. Якобы это место как легендарная американская «Зона 51», что в штате Невада. Только «наша» база более секретная. Эту версию мы предлагаем не воспринимать слишком серьезно.