Буйный житель Башкирии пытался избить полицейского, который приехал его усмирять

После нападения сотрудник МВД решил обратиться к врачам Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летний житель Башкирии набросился на полицейского, который приехал на вызов о нападении на женщину.

По-настоящему драматическая ситуация произошла в Куюргазинском районе Башкирии поздней ночью 3 сентября. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, примерно 2:30 в полицию поступило сообщение о мужчине, который избивает свою сожительницу. На место немедленно выехала группа полицейских.

У входа в дом стражей порядка встретила перепуганная хозяйка. Она подтвердила, что ее пьяный приятель, с которым она проживает, несколько раз ударил ее кулаком в лицо. 26-летений лейтенант полиции вывел домашнего тирана на улицу и повел к служебному автомобилю. В последний момент мужчина неожиданно отказался садиться в машину и два раза ударил полицейского в лицо. После этого он попытался скрыться. В итоге хулигана поймали и заковали в наручники.

К счастью, никто из участников неприятной истории той ночью серьезно не пострадал. Но полицейский решил обратиться в больницу, чтобы зафиксировать нападение. Врачи диагностировали у него «повреждения мягких тканей лица» и отпустили домой.

Сейчас у нападавшего остается все меньше шансов остаться безнаказанным. За нападение на полицейского при исполнении ему грозит уголовная ответственность. Примечательно, что на место преступления выезжал начальник местного отдела МВД. Сейчас во всех обстоятельствах истории разбираются Следком Башкирии – именно туда передали материалы по делу о нападении на лейтенанта.

Напомним, что ранее неадекватный уфимец набросился с гирей и ножом на двух сотрудников ППС в микрорайоне Зеленая Роща. Полицейским пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить мужчину. Позже последнего доставили в больницу с огнестрельным ранением живота.

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