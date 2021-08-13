Неадекватный уфимец набросился с ножом на полицейских и был ранен в грудь

Фото: скрин с видеозаписи происходящего

Настоящий триллер развернулся сегодня с утра в уфимской Зеленой роще. Как стало известно «КП-Уфа», возле здания бывшего студенческого общежития по адресу Менделеева, 145 , прохожие заметили мужчину, который вел себя очень странно – ходил по двору с ножом в руках, оглядываясь по сторонам, словно высматривая кого-то. Опасаясь, что мужчина может оказаться неадекватным и броситься на кого-нибудь (тем более что совсем неподалеку находится детский сад, и родители как раз вели своих детей в садик) прохожие вызвали полицию.

Вот только сдаваться прибывшим на вызов стражам порядка уфимец не собирался: сначала разразился нецензурной бранью, после чего бросился на них с ножом. Полицейские попытались сначала остановить дебошира резиновыми дубинками, после чего пришлось применить табельное оружие. Пуля попала мужчине в грудь, но он выжил. На место происшествия прибыли медики, которые отвезли пострадавшего в больницу – его состояние в данный момент пока уточняется.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы МВД по Башкирии пока не удалось.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожий случай произошел в ноябре прошлого года в деревне Барахаевка Аскинского района. Там полицейские заметили возле продуктового магазина странного мужчину с ножом-бабочкой в руке. Заметив стражей порядка, мужчина бросил свои пакеты с продуктами и побежал в сторону детской площадки. Когда его все же догнали, то дебошир начал отмахиваться от полицейских ножом, требуя оставить его в покое. В итоге 32-летний хулиган ранил одного из полицейских ножом в ладонь, за что в итоге был осужден на 3,5 года за нападение на полицейского и угрозу ему убийством.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.