Неадекватный житель Башкирии напал на полицейского в здании суда

Мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности Фото: vk.com

В Стерлитамаке 31-летний местный житель набросился на полицейского прямо в здании суда.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, история произошла в минувшую среду, 18 августа. В здание мирового суда по улице Одесской доставили 31-летнего Евгения П., которого ранее привлекали к административной ответственности. Ранее гражданин вовремя не отмечался у полицейских – из-за этого его и привели в суд.

Внутри здания житель Стерлитамака начал вести себя неадекватно. Мужчина, которому в худшем случае грозили 15 суток ареста или небольшой штраф, принялся размахивать ногами и несколько раз ударил 22-летнего лейтенанта полиции. К счастью, страж порядка получил лишь незначительные травмы головы и груди – медицинская помощь ему не потребовалась.

Несмотря на это, нападавшему мужчине, вероятнее всего, придется отвечать по всей строгости Закона. За нападение на полицейского при исполнении ему грозит уже уголовная ответственность – до пяти лет заключения или штраф до 200 тысяч рублей.

Напомним, что в минувшую пятницу, 13 августа, в Уфе неадекватный гражданин с гирей и ножом набросился на двух полицейских на улице Менделеева. Сотрудникам ППС пришлось применять табельное оружие дабы успокоить дебошира. Позже его увезли в больницу с огнестрельным ранением живота.

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