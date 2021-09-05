Башкирия вошла в топ самых популярных регионов для отдыха в России: публикуем самые известные места республики

Туристы приезжают сюда еще и исцелиться, и попросить у горы сил

Эксперты сервиса объявлений «Авито» подвели итоги лета по путешествиям и выяснили, что Башкирия стала одной из самых популярных мест для отдыха у россиян. В этом году в регионе отдыхали как жители самой Башкирии, так и гости из других городов и даже стран. Расскажем, кому уступила в рейтинге Башкирия, сколько стоит здесь снять жилье и какие места являются самыми знаменитыми.

ЮГ И СТОЛИЦЫ – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Башкирия богата густыми лесами, пещерами, горами – высокими и не очень, чистыми озерами и реками. Однако россияне все же предпочитают море и горный воздух в отпуске, нежели походы по Уралу. А еще они любят посещать крупные города – Москву и Санкт-Петербург или отправиться с рюкзаками на Алтай или Байкал. Поэтому наибольшей популярностью у Россиян пользовались Краснодарский край, Крым, а также Ставрополье и Дагестан, которые вместе составили 38,1% от общего спроса. Далее идет Крым, Санкт-Петербург, за которым следуют Московская область, Москва и Татарстан. И только потом Башкирия – 2,2% от общего спроса.

Останавливались туристы в съемных квартирах или домах. Средняя цена на съем квартиры в Башкирии составил 1300 рублей, а загородного дома 5000 рублей.

Озеро Банное

Почти каждый год озеро Банное входит в топ самых популярных мест для отдыха в России. Оно и понятно. Якты-Куль (второе название озера – Ред.) считается самым глубоким озером Башкирии. Территориально оно находится в Абзелиловском районе республики — в 220 км к юго-востоку от Уфы, в 12 км от западной границы Челябинской области и в 30 км к северо-западу от Магнитогорска.

Здесь чистая и прозрачная вода, хороший климат, благодаря горному поясу, он очень мягкий, а воздух — экологически чистый и целебный. Вокруг озера много комфортных баз отдыха и санаториев, куда можно отправиться по путевке – и отдохнуть душой, и здоровье подправить. Курортная зона имеет развитую инфраструктуру, располагающую к комфортному отдыху. Базы отдыха люди выбирают, исходя из своего бюджета. Одним нужен комфорт, и они выберут домик подороже в современном корпусе, другие остановятся в жилье эконом-класса. Летом на побережье также появляются палаточные городки, особенно многолюдно в выходные дни.

Приезжают сюда даже зимой – в горнолыжный центр. Это место проведения этапов Кубка мира по сноуборду.

Шульган-таш/Капова пещера

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не слышал о Каповой пещере (Шульган-таш), что находится в Бурзянском районе республики. Здесь всегда много иностранных туристов, ведь Бурзян – лучшее место в Башкирии, где можно подробно изучить быт древних башкир, познакомиться с ним, полакомиться медом – даже диким и посетить пещеру. А летом можно отправиться на сплав по самым живописным местам Бурзяна. В музейный комплекс «Шульган-таш» местные власти уже второй год вкладывают большие суммы денег, ведь потенциал его огромен.

Экскурсия по заповеднику включает в себя прогулку по территории, посещение музея бортевой пчелы и самой пещеры. Длится около двух часов, стоит 250 рублей. Площадь Каповой пещеры огромная, но показывают только малую часть. Экскурсовод проводит лишь на первый этаж, рассказывает про пещеру и выводит обратно. На это есть две причины. Первая – второй этаж пещеры просто не оборудован для посещения туристов, гиды отмечают, что были случаи, когда на втором этаже находили останки современных людей. Туристы пробирались туда самостоятельно, а потом терялись, не могли выбраться и умирали. Вторая причина – если туристов будут водить к живым рисункам, то они не сохранятся, краска потечет по стенам, сберечь историю уже не удастся. С этой целью на стенах первого этажа есть копии рисунков – художники срисовали их, чтобы показать их туристам. Летом после посещения пещеры можно подняться на гору и лицезреть красоты Бурзяна – густые леса, чистейшую Белую и, если кому повезет, даже животный мир. Любители активного отдыха могут покорить гору Масим – аккуратно, здесь водится много медведей.

Янган-тау

Следующее популярное место – геопарк «Янган-тау». Здесь расположен, пожалуй, самый известный башкирский санаторий «Янган-тау», куда приезжают лечиться пациенты с самыми разными заболеваниями, но в основном – заболеваниями дыхательных путей. Кстати, в санатории из-под крана течет полезная вода из источника Кургазак. Это гидрокарбонатная кальциево-магниевая вода с минерализацией. Она применяется в лечебных целях как внутрь, так и наружно.

Знаменитый источник находится в 3 километрах южнее курорта «Янган-Тау» на левом склоне долины реки Юрюзань. Источник очень мощный и способен наливать до 120 литров с секунду. Даже в самые холодные зимние месяцы температура воды составляет 16 градусов. Вода не просто чистая, но и полезная.

Но Янган-тау есть, что показать и без санатория – например, Идрисовская пещера и Лимоновский гребень.

Пещера, в которой по легендам прятался национальный герой Салават Юлаев, находится на высоком левом скальном берегу реки Юрюзань в 1,5 км юго-восточнее села Идрисово. Чтобы попасть в нее, надо подняться по скале на стометровую высоту. Тропа легкая, промаркированная, проходит по прохладному лесу – можно приехать даже в жару. Посещение пещеры бесплатное.

Далее от нее можно прогуляться до Лимоновского гребня – это громадная отвесная каменная скала, имеющую высоту 70 метров. Большой Лимоновский гребень тоже является памятником природы. Здесь археологи 20 века обнаружили временные стоянки древних людей.

Гора Иремель

Иремель прекрасен в любое время года Фото: Эльвина АПАРИНА

Самая знаменитая гора Башкирии – это священный Иремель высотой 1582 метра. Туристы ласково называют его Батюшкой Иремелем за свою гостеприимность – гора принимает туристов даже в непогоду. Правда, ненадолго. На вершине бушует сильный пронзительный ветер, туристы обычно делают фото на память и сразу бегут вниз. Ежегодно священная гора башкир принимает тысячи туристов – они приезжают в любое время года, ведь гора в каждый сезон по-своему прекрасна. В основном гору покоряют гости из Свердловской области, соседней Челябинской области, Татарстана, Московской области. Местные жители утверждают, что горная вода на Иремеле обладает исцеляющими свойствами, заряжает бодростью и энергией. Сельчане уверяют, что вода иногда светится в темноте, но только лишь в определенные дни. Поэтому туристы приезжают сюда еще и исцелиться, и попросить у горы сил. Ходят легенды, что если человек приезжает к горе Иремель с конкретной целью укрепить дух, то гора станет верным помощником. По возвращению с похода многие открывали в себе творческие способности, теряли интереск вредным привычкам и обретали новый смысл жизни. Вот такая магия!

Подъем на вершину начинается с поселка Тюлюк Челябинской области. Так уж вышло, что гора башкирская, а покорять ее приходится со стороны соседней области. Со стороны Учалов нет оборудованной тропы.

Приезжать сюда лучше с ночевкой и большой компанией – так будет дешевле снимать дом. Вечером можно заглянуть в «Дом солнца» к местному шаману, познакомиться со стоянием на гвоздях, утром дойти до Ларкиного ущелья. Это живописное место – здесь скалистые берега, покрытые мхом, вековые деревья, бурные воды горной реки. Создается ощущение, будто вы попали в сказочный лес! Прекрасен этот лес и летом, и зимой.

Ущелье называется так по фамилии купца, у которого в этом месте была мельница.