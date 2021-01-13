Площадь Бурзянского района Башкирии 444 тыс.га., а 42,7% из них – земля природоохранного, заповедного значения. Это отличное место не только для отдыха, но и для знакомства с башкирской культурой и историей и башкирским медом. Добраться в Бурзян не так-то просто – автобусных рейсов туда нет, путь не близкий, туристических туров в эту сторону зимой тоже почти не бывает. Но я все же решилась туда съездить на новогодних каникулах и не пожалела! Познакомилась с Каповой пещерой, которая, как оказалось, полна тайн и загадок, дышала полной грудью в Бурзянских лесах, покаталась на снегоходе по реке Белой и пожила в юрте как настоящие кочевые башкиры.ДОРОГА – НЕ ИЗ ЛЕГКИХИз Уфы до Бурзяна можно доехать по двум маршрутам: по трассе Уфа-Инзер-Белорецк или по трассе Уфа-Стерлитамак-Бурзян. Лучше выбрать первый путь, второй ближе на 30-50 км по расстоянию, но трасса давно не ремонтировалась, и на ней яма на яме.Дорога к Бурзяну идет по горной трассе, с крутыми поворотами и спусками. Преодолеть 380 км на своем автомобиле удалось за почти пять часов. Самый сложный отрезок дороги, пожалуй, был Старосубхангулово-Заповедник «Шульганташ».Таких резких спусков и поворотов под 90 градусов в Башкирии я еще не видела. Местные жители рассказывают, что асфальт к Каповой пещере проложили в сентябре 2020 года – до этого здесь было грунтовое покрытие дороги, и добираться к заповеднику было еще сложнее.НОЧЬ В ЮРТЕПервую ночь мы провели в настоящей башкирской юрте (переносное жилище башкир – Ред.), которая расположена в самом центре заповедника. Жилище, конечно, - не пятизвездочный отель, внутри нет ни душа, ни туалета, но интересное и очень уютное.Мне, как туристу, который прожил во многих домах и отелях республики, было необычно и экстремально пожить в настоящей юрте, в какой раньше жили кочевники. Юрта стоимостью 4000 рублей в сутки вмещает в себя четырех людей. В центре юрты стоит «печь-буржуйка», которую топить нужно самостоятельно. Запас дров на сутки имеется. Если вовремя топить, то будет тепло, но дополнительно установлены электрообогреватели. В юрте есть электричество: освещение, электрический обогреватель, электрочаи ник, мультиварка. Есть возможность заказать баню с купелью и комнатой отдыха, в шаговой доступности санитарный блок – теплый туалет с умывальной комнатой.Кстати, по легендам, раньше, каждая башкирская семья имела одну юрту, те, кто состоятельней – две, зажиточные башкиры – три или четыре. Происхождение современных башкирских юрт в Бурзяне тоже интересное. Алина Имангулова, владелица трех юрт, рассказала, что захотела переехать в деревню в родной Бурзян, а строиться в планы не входило: долго, дорого, да и накладно... - В итоге, я решила поставить во дворе родительского дома настоящую юрту и пожить так, как жили наши предки. Оглянуться не успела, а у меня уже три войлочные юрты, и разговаривать о них я могу часами... Столько всего прочитано, изучено, столько всего еще предстоит узнать, - с любовью говорит Алина.ЭКСКУРСИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕГотовили завтраки, обеды и ужины мы на костре. Туристическая еда ни с чем не сравнится – на природе и свежем воздухе вкуснее даже самая простая яичница!Утром 4 января мы отправились на экскурсию в Капову пещеру. Для этого нужно купить билет, стоит он 250 рублей на человека. Экскурсия включает в себя прогулку по заповеднику, посещение музея бортевой пчелы и пещеры и длится около двух часов.Несмотря на то, что площадь Каповой пещеры огромная, показывают только малую часть. Экскурсовод проводит лишь на первый этаж, рассказывает про пещеру и выводит обратно. На то есть две причины. Первая – второй этаж пещеры просто не оборудован для посещения туристов, гид рассказал, что были случаи, когда на втором этаже находили останки современных людей. Туристы пробирались туда самостоятельно, а потом терялись, не могли выбраться и умирали. Вторая причина – если туристов будут водить к живым рисункам, то они не сохранятся, краска потечет по стенам, сберечь историю уже не удастся. С этой целью на стенах первого этажа есть копии рисунков – художники срисовали их, чтобы показать их туристам. Летом после посещения пещеры можно подняться на гору и лицезреть красоты Бурзяна – густые леса, чистейшую Белую и, если кому повезет, даже животный мир.На следующие сутки мы переехали в деревню Миндигулово, где сняли дом, четыре часа катались на снегоходах по Белой, сходили в баню, а на следующий день довольные поехали домой.СОВЕТЫ ТУРИСТАМКафе и продуктовых магазинов на территории заповедника и в близлежащих деревнях нет, поэтому запасайтесь впрок. Приобрести еду можно только в райцентре Бурзяна – в селе Старосубхангулово. Здесь есть маленькие магазины и один супермаркет.Мобильной сети и интернета в Бурзяне тоже нет, предупредите близких о том, что будете вне зоны доступа.Заправьте автомобиль на трассе Уфа-Инзер, перекусите там же – дальше ни кафе, ни АЗС.Приготовьтесь к дикому отдыху – туалет на улице, душа почти нигде нет, сеть не ловит, кафе отсутствуют. Если вы любите отдыхать со всеми удобствами, то Бурзян не для вас.БУДУЩЕЕ ЗАПОВЕДНИКАЧестно говоря, заповедник выглядит не очень: старые скамеечки, заборы, музей пчелы тоже давно не видел ремонта.Но власти Башкирии обещают, что скоро все изменится. В апреле 2020 года Радий Хабиров сообщил, что, несмотря на сложности, необходимо профинансировать дальнейшее строительство музея-заповедника «Шульган-Таш» и привести заповедник в порядок.- Здесь на площади 4 тысячи квадратных метров будет расположена большая экспозиция с копиями наскальных рисунков эпохи палеолита, посвящённая истории первобытного общества, эпосу «Урал-батыр», истории изучения пещеры. К тому же в здании будет создан современный научный центр с лабораториями и конференц-залом для работы учёных-спелеологов. Это будет первая научная база такого профиля на Южном Урале, - сказал глава республики.С лета 2021 года туристы уже будут посещать музей-заповедник на качественно новом уровне. Также Хабиров пригласил инвесторов для строительства двух гостиниц и ресторана.Стоимость реализации проекта — музея-заповедника «Шульган-Таш» — почти 350 млн рублей, строительство комплекса обойдется в 298 млн, оставшаяся сумма — оборудование и строительство подъездной автодороги с твердым покрытием к Каповой пещере.