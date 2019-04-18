Священная гора Иремель: едем из Уфы в место силы

На границе Башкирии с Челябинской областью протянулся высокий горный хребет Аваляк вместе с одной из лучших жемчужин каменного пояса Южного Урала — священной горой Иремель. Ежегодно место силы встречает тысячи туристов из разных регионов страны – здесь и горные реки, и густые леса, по пути к вершине человек проходит все ступени осознания своей собственной жизни.

Издавна Иремель вызывал в местных жителях священный трепет: жившие у подножия люди чувствовали, как близость к горе помогает им постигнуть смысл жизни, приобщиться к вечному, раскрыть свой духовный потенциал. «Комсомолка» расскажет о легендах Иремеля, как до него добраться из Уфы, где остановиться, что посмотреть.

КАКОЙ ОН – ИРЕМЕЛЬ?

Про гору издавна ходят легенды, и не зря ее зовут священной. Несколько веков назад башкиры прозвали ее «дарующей силу», что по-тюркски и звучит как Иремель. Местные жители утверждают, что и сегодня на Иремеле горная вода обладает исцеляющими свойствами, заряжает бодростью и энергией. Сельчане уверяют, что вода иногда светится в темноте, но только лишь в определенные дни.

Ежегодно место силы встречает тысячи туристов из разных регионов страны – здесь и горные реки, и густые леса, по пути к вершине человек проходит все сту­пени осознания своей собственной жизни. ФОТО: Гулия Шарафутдинова

Башкиры отмечают, что покорить Иремель может не каждый, а только тот, кто стремится к светлой цели, самопознанию, постижению глубин своей души. Это действительно так – пока ты поднимаешься на гору, придется пройти целую полосу препятствий. Сюда относят и горные реки, и курумники, и высокие колючие кусты, встретить можно и диких зверей. По курумникам(каменистые россыпи, покрытые зеленым мхом), нужно идти очень аккуратно – на Иремеле случались восхождения с трагическим исходом.

Погода по пути на вершину и на ней очень часто меняется. Где-то на середине пути вы наткнетесь на дом лесника, который некоторых угощает травяным чаем с малиновым вареньем.

Ходят легенды, что если человек приезжает к горе Иремель с конкретной целью укрепить дух, то гора станет верным помощником. По возвращению с похода многие открывали в себе творческие способности, теряли интереск вредным привычкам и обретали новый смысл жизни.

ЛЕГЕНДЫ ИРЕМЕЛЯ

По легенде, Урал-Батыр дал наказ своим сыновьям: добыть питьевую воду, напоить свой народ и скот. Братья поспешили к горе Иремель. Старший сын Идель взял меч, ударом рассек гору пополам, и из огромной щели потекла самая главная река республики – Агидель (Белая). А из остальных, маленьких, потекли Большой и Малый Авняр, Тыгын и Синяк. Второй сын Яик тем же мечом еще раз ударил гору, и потекли новая река Яик (нынешний Урал), Уй, Ай и Тюлюк. Третий сын, Нугуш, ударом меча рассек гору Юрмату и выпустил из нее реку Нугуш. Приемный сын батыра Урала, батыр Сакмар, отсек от главного хребта гору Ирендык – дал начало реке Сакмаре.

Лучше не брать с собой тяжелые вещиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В давние-давние времена воевал Урал-Батыр со злодеем Шульганом и его помощниками – дивами. И вот как-то загнал он нечисть в воды малого озера и выпил всю воду из него вместе с дивами. Не знал он, что обрекает себя на верную смерть. Вскоре батыра не стало. Его жена Хумай тяжело переживала потерю и решила, что хочет навсегда остаться верной своему любимому мужу. Объявила она своему народу, что намерена превратиться в лебедя и навсегда поселиться на Иремельском озере. Чтобы народ не забывал ее, пообещала она при прощании показываться время от времени самым достойным людям и награждать их счастьем.

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО

Ларкино ущелье

Это красивое место находится в трех километрах от села Тюлюк вверх по течению реки. Скалистые берега, покрытые мхом, вековые деревья, бурные воды горной реки ощущение, будто вы попали в сказочный лес! Ущелье называется так по фамилии купца, у которого в этом месте была мельница. Гора напротив села сохранила память о тех временах — она называется Мельничной.

Добраться до ущелья просто. Нужно свернуть от дороги, ведущей к Иремелю направо, перейти мост через реку Тюлюк и идти по тропе вдоль реки вверх по течению около километра.

По курумникам стоит идти очень аккуратно. Можно сломать ногу.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ?

На личном автомобиле. Самым оптимальным маршрутом является Уфа – Сим – Юрюзань – деревня Тюлюк. По трассе М-5 нужно доехать до Юрюзани, затем еще 50 километров пути и вы доедете до поселка Тюлюк (по дороге есть указатели, так что, вы не заблудитесь).

На общественном транспорте. Нужно доехать от Уфы до ж/д станции «Вязовая» (билет обойдется примерно в 600 руб. в один конец). От нее на рейсовом автобусе или такси еще около 60 километров до Тюлюка. Автобусы ходят редко, поэтому придется запастись терпением.

GPS-координаты природного парка «Иремель»: N 54° 33.639´; E 58°49.641´.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

В основном туристы выбирают на ночевку домики в поселке Тюлюк. Там их несколько. Есть дома-дачи на 30 человек по цене 5-8 тысяч в сутки и дома поменьше, где можно выкупить койко-место за 300-500 рублей.

Переночевать можно в деревне ТюлюкФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Кстати, есть турфирмы, которые организуют трансфер из Уфы на автобусе – это обойдется в 800-1000 рублей. Вариант побюджетнее, конечно, разбить палатки. Бывалые туристы советуют располагаться на территории какого-нибудь горного приюта. Заплатив за аренду кусочка земли под своей палаткой, вы сможете пользоваться всеми благами цивилизации, которые есть в приюте (туалет, душ, баня, столовая и т.д.). За место под солнцем придется заплатить 150-200 рублей в сутки с человека.

Бывалые туристы советуют одеться потеплее – по пути на гору может пойти и дождь. Так что, лучше взять с собой дождевики. Обязательно наденьте головной убор. На вершине сильный и холодный ветер. Также путешественники советуют планирующим восхождение идти на гору строго по указателям. Если уйти в сторону, можно легко потеряться.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ГРУППУ

Теперь зарегистрировать туристическую группу можно в режиме «онлайн» через сайт МЧС. Отметим, что раньше это нужно было делать по телефону, либо по факту – в специальных пунктах перед походом.

Уведомление можно подать одним из следующих способов:

- Заполнить форму онлайн-регистрации;

- Скачать форму уведомления, заполнить и направить на электронный адрес tourgroups@02.mchs.gov.ru.

Если кто-то привык это делать по старинке, можно уведомить спасателей о походе по телефонам 8 (347) 248-23-70, 8 (347) 248-23-69 или лично обратиться в территориальный орган по адресу: г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1.

Помимо ФИО при регистрации нужно указать день старта и окончания путешествия, описать маршрут движения и предполагаемое время его прохождения.

Регистрация тургрупп должна проводиться не позднее, чем за две недели до начала похода. Но, если туристы сообщат о своем путешествии за два дня, они также их зарегистрируют, ведь такой вариантлучше, чем не уведомить МЧС вообще.