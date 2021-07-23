«Уфа» подписала 23-летнего игрока, который никогда не играл в большой футбол на профессиональном уровне

фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с 23-летним полузащитником Эгашем Касинтурой из Намибии. Соглашение рассчитано на три года.

На профессиональном уровне Касинтура играл только в мини-футбол, выступая за сыктывкарскую команду «Новая генерация» из российской «Суперлиги». В составе этого коллектива полузащитник провел два последних сезона: в первом забил 9 голов (за 21 матч), во втором – 14 (за 30 матчей).

Перед тем как начать профессиональную карьеру Эгаш пылил за студенческую команду из Краснодара.