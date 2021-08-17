«Все необходимые вопросы я решил»: Радий Хабиров высказался о финансовых проблемах ФК «Уфа»

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 17 августа, на пресс-конференции, посвященной открытию чемпионата мира по борьбе среди юниоров, глава Башкирии Радий Хабиров сделал громкое заявление. Руководителю региона задали вопрос о финансовых проблемах футбольного клуба «Уфа», который с 2014 года выступает в Тинькофф РПЛ.

-Мы для себя приняли решение, что футбол будем поддерживать. Не я эту команду создавал и считаю, что не имею права сделать так, чтобы в мой период футбола не было. У меня были большие претензии к тому, что происходит в клубе, мы руководителем об этом обстоятельно переговорили, - цитирует Радия Хабирова телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

По словам главы Башкирии, на данном этапе необходимо, чтобы команда стала показывать хорошие спортивные результаты.

- Неприятно смотреть, как приходишь, а твоя команда постоянно проигрывает, - подчеркнул Хабиров.

Что касается финансирования клуба, то глава республики сделал на этот счет категоричное заявление.

- Я не собираюсь финансировать футбол из бюджета, для этого есть внебюджетные источники. Учитывая сложные обстоятельства развития экономики в целом по стране, этот вопрос требует тщательной проработки. Все необходимые вопросы я решил! Нужно просто проявить терпение, подождать и все будет хорошо, - заявил Радий Хабиров.