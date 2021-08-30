Уфимец спас чуть было не выпавшего из окна 11-месячного мальчика

Фото: УГЗ по Уфе

Вчера вечером, 29 августа, в Уфе мужчина спас 11-месячного мальчика, который чуть было не выпал из окна жилого дома. Подробности происшествия рассказали специалисты столичного Управления гражданской защиты.

Как сообщили специалисты ведомства, накануне в уфимский информационно-диспетчерский центр поступила информация о ЧП, произошедшем в микрорайоне Черниковке. Трехлетняя девочка выпала из окна первого этажа жилого дома. Упавшую малышку заметил прохожий. Также он увидел, что вот-вот их того же окна выпадет еще один ребенок. К счастью, неравнодушному уфимцу удалось вовремя подхватить 11-месячного братика девочки.

Мужчина после случившегося вызвал сотрудников экстренных служб. Дети были переданы специалистам скорой помощи. Упавшую девочку госпитализировали, а ее братишке медицинская помощь не потребовалась.

Как следует из предварительной информации, в момент происшествия в квартире, из окна которой выпала девочка, находилась мать детей. В настоящее время вся обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Историей уже заинтересовались в МВД по Башкирии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас полицейские проводят проверку по факту выпадения ребенка из окна.

- Прибывшие полицейские установили, что дети находились в квартире с матерью, которая спала. Малыши смогли залезть на подоконник. 3-летняя девочка упала из окна первого этажа. Этот момент заметил прохожий и подбежал к дому, чтобы не дать упасть мальчику, - рассказали в МВД по Башкирии.

По данным полиции, семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Полицейские намерены составить в отношении матери административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, 26 августа в уфимском микрорайоне Сипайлово по балконному карнизу на девятом этаже разгуливал четырехлетний мальчик. На место происшествия немедленно выехал экипаж патруль-постовой службы.

Правоохранители успели вовремя: они сняли малыша с карниза и занесли его в квартиру. Бабушка мальчика призналась, что она возилась с другими маленькими внуками на кухне и не заметила, как самый младший пробрался на балкон.

Проверкой родителей мальчика занялась прокуратура.