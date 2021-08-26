В Уфе полицейские спасли малыша, прогуливающегося по карнизу балкона на 9 этаже

Ребенка на карнизе заметили очевидцы с улицы

Сегодня днем в уфимском микрорайоне Сипайлово едва не случилась трагедия. В дежурную часть полиции позвонила взволнованная женщина и рассказала, что в соседней многоэтажке на улице маршала Жукова прямо по балконному карнизу на 9 этаже разгуливает маленький ребенок. Мол, взрослых поблизости нет, и малыш может сорваться с большой высоты в любой момент.

На место происшествия немедленно выехал экипаж патруль-постовой службы. Прибыв на место и оценив обстановку, полицейские решили разделиться – один направился в подъезд в поисках злополучной квартиры, где находился ребенок, другой – решил обойти многоэтажку. Довольно быстро стражам порядка удалось вычислить нужную квартиру: дверь открыла бабушка мальчика, которая очень удивилась, увидев полицейских на пороге.

К счастью, правоохранители успели вовремя: они аккуратно сняли малыша с карниза и занесли его в квартиру. Перепуганная бабушка мальчика призналась, что она возилась с другими маленькими внуками на кухне и не заметила, как самый младший пробрался на балкон.

- В настоящее время инспекторами по дела несовершеннолетних по данному факту проводится проверка. Также со всеми членами семьи будет проведена профилактическая беседа, с целью недопущения подобных ситуаций, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в Уфе в августе 2018 года. тогда в полицию поступило сообщение о пропаже трехлетнего ребенка, а позже полицейские обнаружили малышку на 15 этаже недостроенного дома. Как оказалось, девочку привел туда отец, который работал на стройке. Воспользовавшись моментом, малышка убежала на верхний этаж, вылезла на карниз, а вернуться обратно уже не смогла. Там ее обнаружили полицейские, которые вытащили ребенка и передали медиками. Малышка получила ушибы и переохлаждение, но осталась жива.