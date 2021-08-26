В Уфе прокуратура проверит родителей, чей ребенок гулял по карнизу балкона на 9 этаже

К счастью, трагедии удалось избежать

Произошедший сегодня в Уфе инцидент заставил поволноваться жителей одного из домов в Сипайлово. Местный житель увидел из окна как по карнизу балкона на 9 этаже разгуливает маленький ребенок и тут же позвонил спасателям. Трагедии, к счастью, удалось избежать – подоспевшие вовремя сотрудники УГЗ втащили малыша обратно в квартиру. Оперативно сработали и полицейские, вовремя предупредившие об опасном положении мальчика его бабушке.

Как оказалось, четырехлетний мальчик находился дома с бабушкой, которая отвлеклась на других внуков. Теперь этой историей заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства проверят условия проживания, содержания и воспитания ребенка.

- При наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.