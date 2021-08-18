«Люблю бесконечно!»: трагически погибшего под Уфой молодого фельдшера дома ждала невеста

Год назад влюбленные прочитали никах. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии с «КамАЗом» под Уфой, в которой погибли молодой фельдшер и водитель скорой помощи. Напомним, все произошло сегодня рано утром на трассе М-5. Медики отвезли больного в ковид-госпиталь и уже возвращались обратно на станцию скорой помощи, когда не заметили и врезались в припаркованный на обочине грузовик. От мощного удара спецмашина превратилась в груду искореженного металла, а водитель и фельдшер скончались на месте до приезда помощи.

Погибшим фельдшером оказался 26-летний житель села Иглино Дамир Х. Он окончил медицинский колледж, отслужил в армии и поступил в башкирский государственный медицинский университет, а также работал на скорой, чтобы набраться опыта. Молодой человек всегда признавался, что помощь больным людям – его призвание в жизни. За внимательное и чуткое отношение пациенты отвечали молодому фельдшеру благодарностью.

Молодого фельдшера любили и уважали пациенты. Фото: соцсети

- Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи села Иглино, а именно фельдшеру Хисамутдинову Дамиру. 8 января с моим мужем случился сердечный приступ, скорая помощь приехала очень быстро, сделала необходимые манипуляции и в срочном порядке увезли мужа в Уфу, где его обследовали и сразу прооперировали. Как хорошо, что нас окружают и лечат такие хорошие и ответственные врачи! – еще недавно благодарила молодого фельдшера жительница Иглино.

У Дамира осталась молодая невеста, с которой он вместе учился в университете, а год назад молодые прочитали никах – вместе строили планы на жизнь, мечтали стать настоящими докторами и планировали свадьбу.

- Моя душа! Люблю бесконечно! Моя поддержка и опора. Мой друг, защитник и любовник. Нас связала с тобой сама судьба. Спасибо, что ты есть, - признавалась в любви к избраннику Ильвина Н.

Сейчас многочисленные друзья и родственники Дамира готовятся к похоронам. Многие до сих пор не могут осознать, что молодого и улыбчивого парня больше нет в живых.

- Не верится, что тебя нет с нами. Соболезнования семье, - скорбят близкие погибшего фельдшера.

МЕНЯЛ СПУЩЕННОЕ КОЛЕСО

Сейчас по факту смертельной аварии региональная Госавтоинспекция ведет расследование. По имеющейся информации, у «КамАЗа» спустило колесо, и водитель припарковался у обочины, чтобы заменить его.

От кареты скорой осталась груда искореженного металла. Фото: региональная Госавтоинспекция

– Ехал в сторону Улу-Теляка. Спустило среднее колесо. Встал на обочину, включил аварийную сигнализацию, выставил знак. Стал запасное колесо, пошел отворачивать старое. Я не смог его отвернуть из-за того, что оно хорошо затянуто было – «монтажка» гнулась. Сел в машину, позвонил начальству, попросил о помощи, и через минуты у меня произошел сзади удар – врезалась скорая помощь, – рассказал подробности столкновения дорожным полицейским водитель «КамАЗа».

По некоторым данным водитель скорой помощи, 56-летний Михаил М., мог быть уставшим после ночной смены, отвлечься от дороги или задремать. В любом случае, сейчас все версии отрабатывают сотрудники ГИБДД.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибших медиков.