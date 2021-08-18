Под Уфой карета скорой помощи врезалась в «КамАЗ»: водитель и фельдшер погибли

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня утром, 18 августа, под Уфой карета скорой помощи врезалась в «КамАЗ», припаркованный у обочины. Водитель и фельдшер скорой погибли на месте, пассажиров в салоне не было.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на 1484-м километре трассы М-5. У грузовика спустило колесо, и водитель остановился у обочины, чтобы заменить его.

– Ехал в сторону Улу-Теляка. Спустило среднее колесо. Встал на обочину, включил аварийную сигнализацию, выставил знак. Стал запасное колесо, пошел отворачивать старое. Я не смог его отвернуть из-за того, что оно хорошо затянуто было – «монтажка» гнулась. Сел в машину, позвонил начальству, попросил о помощи, и через минуты у меня произошел сзади удар – врезалась скорая помощь, – рассказал подробности столкновения дорожным полицейским водитель «КамАЗа».

За рулем скорой помощи Fiat находился 56-летний житель Иглинского района Михаил М., а также 26-летний фельдшер Дамир Х. Они перевозили пациента в ковид-госпиталь и как раз возвращались после вызова обратно в Иглинский район.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбирается ГИБДД Башкирии. Дорожным полицейским предстоит выяснить, почему водитель скорой не увидел аварийную сигнализацию и не попытался затормозить. Есть версия, что водитель отвлекся или задремал от усталости и потерял управление.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел 27 июня в Калтасинском районе республики. Там между станциями Калтасы и Краснохолмский в кювет перевернулся медицинский УАЗ. Водитель спецмашины задремал за рулем и потерял управление. В итоге от полученных травм 42-летняя фельдшер скорой погибла на месте, а сам водитель выжил и был госпитализирован. Разбирательство по данному случаю ведется до сих пор.