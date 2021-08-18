Возвращались из ковид-госпиталя: подробности смертельной аварии со скорой помощью под Уфой

фото: ГИБДД РБ

В башкирской ГИБДД озвучили подробности смертельной аварии под Уфой, в которую попал автомобиль скорой помощи. Напомним, сегодня утром, 18 августа, спецмашина столкнулась со стоящим на краю трассы грузовиком: погибли водитель и фельдшер. Пациентов в салоне не было.

По данным дорожной полиции, за рулем скорой помощи Fiat сидел 55-летний житель Иглинского района. На 1484 километре трассы М-5 он совершил наезд на КамАЗ, который остановился из-за поломки – у него спустило колесо. После ДТП водитель «скорой» и его 26-летний пассажир-фельдшер скончались на месте происшествия. Как уточнили в Госавтоинспекции, медики транспортировали больного в ковид-госпиталь и возвращались домой в Иглинский район.

фото: ГИБДД РБ

О том, как все случилось, сотрудникам дорожной полиции рассказал водитель КамАЗа:

– Ехал в сторону Улу-Теляка. Спустило среднее колесо. Встал на обочину, включил аварийную сигнализацию, выставил знак. Стал запасное колесо, пошел отворачивать старое. Я не смог его отвернуть из-за того, что оно хорошо затянуто было – «монтажка» гнулась. Сел в машину, позвонил начальству, попросил о помощи, и через минуты у меня произошел сзади удар – врезалась скорая помощь, – рассказал мужчина.

ГИБДД Башкирии начала разбирательство по факту несчастного случая.