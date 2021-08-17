Роженица из Башкирии, выбросившая чужого младенца из окна роддома, ранее работала участковым врачом

Сейчас с матерью погибшего ребенка работают психологи

Стали известны подробности жуткой трагедии, случившейся вчера вечером в стерлитамакском перинатальном центре. Напомним, там 29-летняя роженица взяла в руки младенца своей соседки по палате, подошла к окну и выбросила ребенка с высоты третьего этажа. От полученных травм новорожденный скончался на месте.

Как удалось выяснить РИА «ФАН», подозреваемая в убийстве ребенка приехала на роды из Киргиз-Мияков. За два дня до поступления в роддом она выписалась из психоневрологического диспансера, где находилась из-за тяжелой депрессии. Впрочем, при выписке врачи выдали женщине справку, что она не несет угрозы для окружающих. До болезни Алиса Б. (имя изменено – Ред.) работала участковым терапевтом в районной больнице.

13 августа женщине провели кесарево сечение, но супруг не пришел в больницу после родов, возможно, это и стало причиной неадекватного поведения роженицы. Для матери погибшего младенца ребенок был третьим по счету – сейчас с безутешной женщиной работают психологи.

В отношении 29-летней уроженки Киргиз-Мияков возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сейчас с женщиной работают следователи, вот только объяснить причину своего странного поступка она никак не может. В свою очередь прокуратура проверит и даст оценку действиям руководства медицинских учреждений на предмет соблюдения законодательства о здравоохранении.