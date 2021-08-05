В Башкирии действуют пять лесных пожаров – в том числе в природном парке

Общая площадь действующих пожаров в Башкирии превышает 30 гектаров

В Башкирии по состоянию на 5 августа действуют пять лесных пожаров на площади в 30,3 гектара. Один из них вспыхнул в природном парке. Об этом сообщил республиканский Минлесхоз.

Действующие пожары зарегистрированы на территориях:

– Зианчуринского лесничества (площадь 12 гектаров, на тушении работают девять человек и три единицы техники);

– Зилаирского лесничества (площадь 13 гектаров, на тушении работают 10 человек и четыре единицы техники);

– Хайбуллинского лесничества (два пожара общей площадью четыре гектара, на тушении всего работают 21 человек и семь единиц техники);

– Башкирского государственного природного заповедника (площадь 1.3 гектара, на тушении работают 21 человек и четыре единицы техники).

В то же время локализованными, но не ликвидированными остаются два пожара в Кананикольском лесничестве (0,7 и 0,35 гектара).

С начала текущего года на территории Башкирии зарегистрировано 248 лесных пожаров общей площадью 2,8 тысячи гектаров. 122 возгорания случились из-за природных факторов, 85 – в результате неосторожного обращения с огнем.