«Эвакуированы 72 ребенка и четверо взрослых»: недалеко от детского лагеря в Башкирии случился пожар

Горение травы происходит всего в 500 метрах от детского лагеря Фото: Федор СКВОРЦОВ

Сегодня, 5 августа, из детского лагеря в Хайбуллинском районе Башкирии эвакуировали более 70 детей в связи задымленностью из-за пожара. Подробности произошедшего рассказали сотрудники регионального МЧС.

Как сообщили спасатели, возле деревни Акташево в настоящее время происходит горение травы на площади 20 гектаров. Пожар ликвидируют добровольная пожарная охрана и дружины администрации района. Всего задействовано семь единиц техники и 87 человек. Также четыре трактора с плугом перепахивают очаг горения по всему периметру.

По словам специалистов министерства, опасность пожара состоит в том, что горение происходит в 500 метрах от детского лагеря «Аксарлак».

– В связи с задымленностью, принято решение об эвакуации детей и персонала. Всего 72 ребенка и четверо взрослых вывезены автобусами в село Акъяр. Дети уже переданы родителям. Принимаются все необходимые меры для минимизации последствий пожара, – рассказали спасатели.

В деревню Акташево для тушения пожара также дополнительно направлены силы и средства МЧС России (три пожарные автоцистерны, 12 человек) и аэромобильная группировка Главного управления (три единицы техники, 50 человек).

Региональный МЧС сообщил, что по состоянию на 5 августа в Башкирии действуют 11 очагов лесных пожаров на площади 51,62 гектаров. Действующие пожары зарегистрированы на территориях Зианчуринского, Хайбуллинского, Зилаирского и Бурзянского районов.