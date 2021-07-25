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Происшествия25 июля 2021 7:00

«Найти убийцу по запаху»: как уфимские сыщики расследуют запутанные дела прошлых лет

Как одежда жертвы хранит запах преступника долгие годы, и что скрывал 19 лет новоуральский потрошитель – в материале «Комсомолки»
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Тимур Тазериянов раскрывает самые запутанные преступления прошлых лет

Тимур Тазериянов раскрывает самые запутанные преступления прошлых лет

25 июля российские следователи отмечают профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации. «Комсомолка» уже не раз писала о том, как работают башкирские сыщики, с какими рисками и трудностями им каждый день приходится сталкиваться. В этот раз мы решили отправиться в отдел, который появился совсем недавно, но расследуются там самые сложные и запутанные преступления, совершенные несколько лет назад.

О том, как найти преступника по запаху, об 11-й жертве новоуральского потрошителя, и как раскрываются преступления, совершенные десятки лет назад – читайте в нашем материале.

С ДЕТСТВА УВЛЕКАЛСЯ ФИЛЬМАМИ, ГДЕ СЫЩИКИ РАСКРЫВАЮТ ЗАПУТАННЫЕ ДЕЛА

Как признается следователь по особо важным делам прошлых лет Тимур Тазериянов, он с детства увлекался фильмами, где сыщики раскрывают запутанные преступления, поэтому уже с ранних лет определился с будущей профессией. Уже на практике в школе МВД его интересовали именно тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, поэтому после окончания учебы Тимур Тазериянов в 2013 году пришел на работу в Следственный комитет Башкирии, и теперь он – следователь в 4 отделе по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет.

- Наше подразделение было создано 5 августа 2019 года. Сначала нас было трое, сейчас в отделе работают уже 6 следователей. Дело в том, что у территориальных следователей очень большой объем текущей работы, поэтому времени на детальный анализ и изучение уголовных дел по преступлениям, совершенным несколько лет назад, не всегда хватает времени. Поэтому такие дела передают в наш отдел, чтобы хоть как-то разгрузить их, ведь мы не являемся территориальным подразделением, а работаем по всей республике, - рассказывает Тимур Тазериянов.

Кропотливый анализ и детальное изучение малейших деталей помогает найти новую зацепку там, где ее не могли найти годы

Кропотливый анализ и детальное изучение малейших деталей помогает найти новую зацепку там, где ее не могли найти годы

Но ведь у каждого преступления есть свой срок давности? Неужели нераскрытое убийство, совершенное 20 или 30 лет назад, все равно расследуется, а убийца устанавливается?

- Если речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, например, убийстве двух и более лиц, убийстве, совершенном группой лиц – здесь срок давности определяется уже судом, то есть он может, как освободить от наказания, так и постановить его отбыть. И даже если по уголовному делу срок давности истек, наша задача все равно раскрыть его. Пусть даже прошло 20,30,40 лет – преступник должен быть пойман и наказан! – уверен следователь.

УДАРИЛ КАМНЕМ ПО ГОЛОВЕ И СПРЯТАЛ ТЕЛО ВОЗЛЕ МУСОРНЫХ БАКОВ

Одним из своих самых запоминающихся дел Тимур Тазериянов называет убийство 17-летней девушки, совершенное в 2005 году в уфимской Черниковке. Тело несчастной с разбитой головой нашли прохожие возле мусорных баков. Установить личность преступника сразу не удалось – ни свидетелей, а из всех улик – только отпечатки рук убийцы на кожаном ремне сумочки, принадлежавшей убитой. Вот только в базе данных никого с такими отпечатками не было, поэтому долгие годы преступление оставалось нераскрытым.

- Время не стоит на месте, и у следователей появились новые возможности. Например, ольфакторная экспертиза (экспертиза запахов следов человека – Ред.). В 2018 году в ходе повторной проверки с базой данных отпечатки все же всплыли. Выяснилось, что наш подозреваемый отбывает наказание в колонии за другое преступление, но у нас хотя бы появилась зацепка. Предъявить ему обвинение мы не могли, отпечатков пальцев было недостаточно. Тем более, что сам подозреваемый заявил, что в то время он работал таксистом и мог подвозить убитую и случайно прикоснуться к ней, помогая выйти из машины. К нам на помощь пришли московские эксперты-криминалисты – вещи девушки, тот самый кожаный ремень с отпечатками, а также образцы крови подозреваемого мы отправили на ольфакторную экспертизу, которая показала, что на ремне убитой сохранился запах именно этого человека, и других вариантов быть не может. В итоге под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, а суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Вот так вот, казалось бы, безнадежное уголовное дело было раскрыто через 15 лет, - рассказывает Тимур Тазериянов.

Следователь признается, что часто в работе ему приходится быть и психологом

Следователь признается, что часто в работе ему приходится быть и психологом

Но что же произошло в тот роковой вечер? Как рассказал убийца, в 2005 году он работал таксистом, и однажды подвозил молодую девушку. Та заявила, что забыла дома кошелек, но сейчас забежит домой и обязательно вынесет деньги, но, конечно же, не сделала этого. Разозленный 31-летний (на тот момент) мужчина отправился домой, где поссорился с женой, и вышел обратно на улицу, чтобы выпить и успокоиться. Каково же было его удивление, когда на улице он увидел девушку, точь-в-точь похожую на ту, что кинула его с оплатой. Разгоряченный алкоголем, мужчина подошел к своей обидчице и начал выяснять отношения, а получив отпор, схватил камень и несколько раз ударил несчастную по голове, после чего оттащил тело к мусорным бакам. Удивительно, но даже спустя столько лет, убийца до сих пор не уверен - а была ли убитая той самой девушкой, обманувшей его, или это просто роковое совпадение.

СЕМЬ НОЖЕВЫХ И ОТРЕЗАННЫЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН

Эту шокирующую историю недавно обсуждала вся Башкирия. В марте 2011 года на территории бывшего завода в Туймазах было обнаружено тело молодого парня, которого разыскивали еще с декабря 2010. В тот вечер он возвращался со свадьбы родственников, зашел навестить своего друга, но того не оказалось дома, а потом пошел домой и пропал. Через три месяца его обезображенное тело с семью ножевыми ранениями и отрезанным половым органом в сугробе нашли собаки, охранявшие территорию завода. На тот момент установить личность убийцы не удалось, но благодаря новым экспертизам только в 2020 году в ходе повторной проверки на одежде убитого удалось обнаружить биологические следы преступника.

- Мы провели несколько экспертиз, включая ольфакторную – взяли образцы крови подозреваемого и отправили вместе с окровавленной одеждой убитого в криминалистическую лабораторию в Москву. Экспертиза обнаружила запах нашего подозреваемого на одежде убитого, а генетики выявили наличие его ДНК на трусах жертвы, - рассказывает Тимур Тазериянов.

Только в 2020 году следователям все же удалось выйти и на свидетелей, которые подтвердили, что в тот вечер подозреваемый был сильно пьян, постоянно кидался в драку и вообще был очень агрессивен, при себе имел нож, а главное – находился в том районе, где и произошло преступление. Сыщики восстановили картину произошедшего: 26-летний парень повздорил с женой, напился и вышел на улицу, где и столкнулся с 20-летним прохожим. Слово за слово, и убийца набросился с ножом на свою жертву, а потом оттащил тело на закрытую территорию, отрезал там половой орган и забросал его снегом.

Тело пропавшего парня нашли только весной, когда начал таять снег

Тело пропавшего парня нашли только весной, когда начал таять снег

Кстати, несмотря на тяжесть собранных доказательств, обвиняемый ни на следствии, ни в суде так и не признал свою вину. Туймазинский межрайонный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, но осужденный подал апелляционную жалобу, и скоро она будет рассматриваться в Верховном суде республики.

НАЙТИ ПРЕСТУПНИКА … ПО ЗАПАХУ

Вообще ольфакторная и генетическая экспертизы – самые надежные инструменты в работе следователя, особенно, если преступление было совершено несколько лет назад. При этом ольфакторная экспертиза на сегодняшний день является самой точной – ее начали применять с 2017 года, и благодаря ее результатам удалось раскрыть очень много даже самых запутанных и, казалось бы, безнадежных преступлений.

- При свертывании и высыхании кровь хранит в себе запах, и при правильном хранении вещественных доказательств, этот запах может сохраняться до 35 лет! Генетическая экспертиза используется нами уже давно, и тоже дает точные результаты, но одних только экспертиз недостаточно. Следователь в какой-то степени и психолог: он должен понимать, где правда, а где ложь. Кто врет, а кто говорит правду. Нужно быть морально подготовленным и психологически гибким, ведь нам приходится работать с самыми разными слоями населения, включая и психически нездоровых людей, которые творят страшные вещи, не отдавая отчет своим действиям. При этом, я считаю, что наша работа не настолько сложная, как это может показаться со стороны. Тяжелее всего привыкнуть к ненормированному рабочему графику – иногда приходится работать по 24 часа в сутки, не прерываясь на сон и отдых. Но и к этому привыкаешь со временем, если работа следователя – это твое настоящее призвание, а не способ зарабатывания денег. Это не просто профессия, а дело всей жизни, хоть и нужно для этого иметь миллион нервных клеток, - улыбается Тимур Тазериянов.

Следователь признается, что тяжелее всего, конечно, работать с уголовными делами, связанными с убийством или изнасилованием детей и подростков. Как, например, дело об убийстве 15-летней девочки, совершенном в 2006 году в Белокатайском районе. Школьница пошла в деревенский клуб, где был осенний бал, а вечером после танцев направилась домой. На следующий день ее обезображенное тело было найдено в овраге неподалеку от клуба – девочку изнасиловали, а потом жестко забили до смерти.

- Преступника сразу вычислить не удалось, хотя под ногтями убитой мы обнаружили его эпителий. Перед смертью девочка защищалась и царапала своего убийцу, но сразу по базе данных нам установить его личность не вышло, лишь только через несколько лет у нас появился подозреваемый. Проведенная нами вновь генетическая экспертиза показала, что только три человека на земле могут обладать таким генетическим профилем. Конечно, наш подозреваемый всячески отпирался – мол, это точно не я, ищите оставшихся двух. Тогда мы отправили образцы его крови и одежду убитой на ольфакторную экспертизу. Отпираться уже было бесполезно – это его запах сохранился на одежде девочки, - рассказывает следователь.

В итоге обвиняемый все же признался в содеянном и рассказал, что произошло в тот вечер. На тот момент ему самому было только 17 лет, сам он родом был из Баймакского района. В 2006 году парень убежал из дома - катался по Башкирии автостопом, подворовывал. В тот вечер он заметил одинокую девочку, спешащую домой, затащил ее в лес и изнасиловал. Жертва сопротивлялась, и чтобы усмирить ее, а после скрыть следы преступления, душегуб забил ее до смерти, а потом спрятал тело в овраге.

- Сейчас уголовное дело уже передано в суд. И я считаю, что это совершенно справедливо, что спустя только лет он будет отвечать перед законом по всей строгости, - уверен следователь.

11-Я ЖЕРТВА НОВОУРАЛЬСКОГО ПОТРОШИТЕЛЯ

Говоря о расследовании преступлений, совершенных много лет назад, нельзя не вспомнить громкое дело о 11-й жертве печально известного Новоуральского потрошителя. Тогда в 2001 году в Дуванском районе в поле неподалеку от трассы было найдено истерзанное тело 16-летней студентки, которая 5 месяцев считалась без вести пропавшей. Несмотря на все старания правоохранительных органов вычислить убийцу сразу не удалось, и долгие 20 лет родные девушки не теряли надежду, что преступника все же найдут.

Сыщики этапировали Петрова в Башкирию, где он сразу же сознался в убийстве молодой студентки

Сыщики этапировали Петрова в Башкирию, где он сразу же сознался в убийстве молодой студентки

В 2020 году за дело снова взялись следователи отдела по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Изучая обстоятельства преступления, они сразу заметили сходство с почерком серийного маньяка Евгения Петрова, который на тот момент уже отбывал пожизненный срок в «Полярной сове» за убийство и изнасиловании 10 девочек и молодых девушек.

- Мы этапировали Петрова из «Полярной совы в Башкирию». Он не отрицал вину и сразу рассказал, что это он убил студентку. Мол, 12 мая 2001 ехал на своей «пятерке» через Месягутово и заметил на автовокзале девушку. Предложил подвезти, а сам завез ее в лес, где, угрожая ножом, сначала изнасиловал, а потом задушил. После, привязав к буксировочному тросу и отвез подальше, где забросал листьями, а сам преспокойно вернулся в Новоуральск, - рассказывает Тимур Тазериянов.

Следователям удалось найти неоспоримые доказательства вины убийцы, да и сам он не отрицал этого. В итоге Евгений Петров был признан виновным в убийстве студентки, но поскольку уже ранее был приговорен к пожизненному заключению, то приговор его остался без изменений.

- Но самое главное, что близкие убитой девушки, которые 20 лет ждали, что преступника все же найдут, добились справедливости. Преступление не осталось безнаказанным, - подчеркивает следователь.

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