«Найти убийцу по запаху»: как уфимские сыщики расследуют запутанные дела прошлых лет

Тимур Тазериянов раскрывает самые запутанные преступления прошлых лет

25 июля российские следователи отмечают профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации. «Комсомолка» уже не раз писала о том, как работают башкирские сыщики, с какими рисками и трудностями им каждый день приходится сталкиваться. В этот раз мы решили отправиться в отдел, который появился совсем недавно, но расследуются там самые сложные и запутанные преступления, совершенные несколько лет назад.

О том, как найти преступника по запаху, об 11-й жертве новоуральского потрошителя, и как раскрываются преступления, совершенные десятки лет назад – читайте в нашем материале.

С ДЕТСТВА УВЛЕКАЛСЯ ФИЛЬМАМИ, ГДЕ СЫЩИКИ РАСКРЫВАЮТ ЗАПУТАННЫЕ ДЕЛА

Как признается следователь по особо важным делам прошлых лет Тимур Тазериянов, он с детства увлекался фильмами, где сыщики раскрывают запутанные преступления, поэтому уже с ранних лет определился с будущей профессией. Уже на практике в школе МВД его интересовали именно тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, поэтому после окончания учебы Тимур Тазериянов в 2013 году пришел на работу в Следственный комитет Башкирии, и теперь он – следователь в 4 отделе по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет.

- Наше подразделение было создано 5 августа 2019 года. Сначала нас было трое, сейчас в отделе работают уже 6 следователей. Дело в том, что у территориальных следователей очень большой объем текущей работы, поэтому времени на детальный анализ и изучение уголовных дел по преступлениям, совершенным несколько лет назад, не всегда хватает времени. Поэтому такие дела передают в наш отдел, чтобы хоть как-то разгрузить их, ведь мы не являемся территориальным подразделением, а работаем по всей республике, - рассказывает Тимур Тазериянов.

Кропотливый анализ и детальное изучение малейших деталей помогает найти новую зацепку там, где ее не могли найти годы

Но ведь у каждого преступления есть свой срок давности? Неужели нераскрытое убийство, совершенное 20 или 30 лет назад, все равно расследуется, а убийца устанавливается?

- Если речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, например, убийстве двух и более лиц, убийстве, совершенном группой лиц – здесь срок давности определяется уже судом, то есть он может, как освободить от наказания, так и постановить его отбыть. И даже если по уголовному делу срок давности истек, наша задача все равно раскрыть его. Пусть даже прошло 20,30,40 лет – преступник должен быть пойман и наказан! – уверен следователь.

УДАРИЛ КАМНЕМ ПО ГОЛОВЕ И СПРЯТАЛ ТЕЛО ВОЗЛЕ МУСОРНЫХ БАКОВ

Одним из своих самых запоминающихся дел Тимур Тазериянов называет убийство 17-летней девушки, совершенное в 2005 году в уфимской Черниковке. Тело несчастной с разбитой головой нашли прохожие возле мусорных баков. Установить личность преступника сразу не удалось – ни свидетелей, а из всех улик – только отпечатки рук убийцы на кожаном ремне сумочки, принадлежавшей убитой. Вот только в базе данных никого с такими отпечатками не было, поэтому долгие годы преступление оставалось нераскрытым.

- Время не стоит на месте, и у следователей появились новые возможности. Например, ольфакторная экспертиза (экспертиза запахов следов человека – Ред.). В 2018 году в ходе повторной проверки с базой данных отпечатки все же всплыли. Выяснилось, что наш подозреваемый отбывает наказание в колонии за другое преступление, но у нас хотя бы появилась зацепка. Предъявить ему обвинение мы не могли, отпечатков пальцев было недостаточно. Тем более, что сам подозреваемый заявил, что в то время он работал таксистом и мог подвозить убитую и случайно прикоснуться к ней, помогая выйти из машины. К нам на помощь пришли московские эксперты-криминалисты – вещи девушки, тот самый кожаный ремень с отпечатками, а также образцы крови подозреваемого мы отправили на ольфакторную экспертизу, которая показала, что на ремне убитой сохранился запах именно этого человека, и других вариантов быть не может. В итоге под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, а суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Вот так вот, казалось бы, безнадежное уголовное дело было раскрыто через 15 лет, - рассказывает Тимур Тазериянов.

Следователь признается, что часто в работе ему приходится быть и психологом

Но что же произошло в тот роковой вечер? Как рассказал убийца, в 2005 году он работал таксистом, и однажды подвозил молодую девушку. Та заявила, что забыла дома кошелек, но сейчас забежит домой и обязательно вынесет деньги, но, конечно же, не сделала этого. Разозленный 31-летний (на тот момент) мужчина отправился домой, где поссорился с женой, и вышел обратно на улицу, чтобы выпить и успокоиться. Каково же было его удивление, когда на улице он увидел девушку, точь-в-точь похожую на ту, что кинула его с оплатой. Разгоряченный алкоголем, мужчина подошел к своей обидчице и начал выяснять отношения, а получив отпор, схватил камень и несколько раз ударил несчастную по голове, после чего оттащил тело к мусорным бакам. Удивительно, но даже спустя столько лет, убийца до сих пор не уверен - а была ли убитая той самой девушкой, обманувшей его, или это просто роковое совпадение.

СЕМЬ НОЖЕВЫХ И ОТРЕЗАННЫЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН

Эту шокирующую историю недавно обсуждала вся Башкирия. В марте 2011 года на территории бывшего завода в Туймазах было обнаружено тело молодого парня, которого разыскивали еще с декабря 2010. В тот вечер он возвращался со свадьбы родственников, зашел навестить своего друга, но того не оказалось дома, а потом пошел домой и пропал. Через три месяца его обезображенное тело с семью ножевыми ранениями и отрезанным половым органом в сугробе нашли собаки, охранявшие территорию завода. На тот момент установить личность убийцы не удалось, но благодаря новым экспертизам только в 2020 году в ходе повторной проверки на одежде убитого удалось обнаружить биологические следы преступника.

- Мы провели несколько экспертиз, включая ольфакторную – взяли образцы крови подозреваемого и отправили вместе с окровавленной одеждой убитого в криминалистическую лабораторию в Москву. Экспертиза обнаружила запах нашего подозреваемого на одежде убитого, а генетики выявили наличие его ДНК на трусах жертвы, - рассказывает Тимур Тазериянов.

Только в 2020 году следователям все же удалось выйти и на свидетелей, которые подтвердили, что в тот вечер подозреваемый был сильно пьян, постоянно кидался в драку и вообще был очень агрессивен, при себе имел нож, а главное – находился в том районе, где и произошло преступление. Сыщики восстановили картину произошедшего: 26-летний парень повздорил с женой, напился и вышел на улицу, где и столкнулся с 20-летним прохожим. Слово за слово, и убийца набросился с ножом на свою жертву, а потом оттащил тело на закрытую территорию, отрезал там половой орган и забросал его снегом.

Тело пропавшего парня нашли только весной, когда начал таять снег

Кстати, несмотря на тяжесть собранных доказательств, обвиняемый ни на следствии, ни в суде так и не признал свою вину. Туймазинский межрайонный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, но осужденный подал апелляционную жалобу, и скоро она будет рассматриваться в Верховном суде республики.

НАЙТИ ПРЕСТУПНИКА … ПО ЗАПАХУ

Вообще ольфакторная и генетическая экспертизы – самые надежные инструменты в работе следователя, особенно, если преступление было совершено несколько лет назад. При этом ольфакторная экспертиза на сегодняшний день является самой точной – ее начали применять с 2017 года, и благодаря ее результатам удалось раскрыть очень много даже самых запутанных и, казалось бы, безнадежных преступлений.

- При свертывании и высыхании кровь хранит в себе запах, и при правильном хранении вещественных доказательств, этот запах может сохраняться до 35 лет! Генетическая экспертиза используется нами уже давно, и тоже дает точные результаты, но одних только экспертиз недостаточно. Следователь в какой-то степени и психолог: он должен понимать, где правда, а где ложь. Кто врет, а кто говорит правду. Нужно быть морально подготовленным и психологически гибким, ведь нам приходится работать с самыми разными слоями населения, включая и психически нездоровых людей, которые творят страшные вещи, не отдавая отчет своим действиям. При этом, я считаю, что наша работа не настолько сложная, как это может показаться со стороны. Тяжелее всего привыкнуть к ненормированному рабочему графику – иногда приходится работать по 24 часа в сутки, не прерываясь на сон и отдых. Но и к этому привыкаешь со временем, если работа следователя – это твое настоящее призвание, а не способ зарабатывания денег. Это не просто профессия, а дело всей жизни, хоть и нужно для этого иметь миллион нервных клеток, - улыбается Тимур Тазериянов.

Следователь признается, что тяжелее всего, конечно, работать с уголовными делами, связанными с убийством или изнасилованием детей и подростков. Как, например, дело об убийстве 15-летней девочки, совершенном в 2006 году в Белокатайском районе. Школьница пошла в деревенский клуб, где был осенний бал, а вечером после танцев направилась домой. На следующий день ее обезображенное тело было найдено в овраге неподалеку от клуба – девочку изнасиловали, а потом жестко забили до смерти.

- Преступника сразу вычислить не удалось, хотя под ногтями убитой мы обнаружили его эпителий. Перед смертью девочка защищалась и царапала своего убийцу, но сразу по базе данных нам установить его личность не вышло, лишь только через несколько лет у нас появился подозреваемый. Проведенная нами вновь генетическая экспертиза показала, что только три человека на земле могут обладать таким генетическим профилем. Конечно, наш подозреваемый всячески отпирался – мол, это точно не я, ищите оставшихся двух. Тогда мы отправили образцы его крови и одежду убитой на ольфакторную экспертизу. Отпираться уже было бесполезно – это его запах сохранился на одежде девочки, - рассказывает следователь.

В итоге обвиняемый все же признался в содеянном и рассказал, что произошло в тот вечер. На тот момент ему самому было только 17 лет, сам он родом был из Баймакского района. В 2006 году парень убежал из дома - катался по Башкирии автостопом, подворовывал. В тот вечер он заметил одинокую девочку, спешащую домой, затащил ее в лес и изнасиловал. Жертва сопротивлялась, и чтобы усмирить ее, а после скрыть следы преступления, душегуб забил ее до смерти, а потом спрятал тело в овраге.

- Сейчас уголовное дело уже передано в суд. И я считаю, что это совершенно справедливо, что спустя только лет он будет отвечать перед законом по всей строгости, - уверен следователь.

11-Я ЖЕРТВА НОВОУРАЛЬСКОГО ПОТРОШИТЕЛЯ

Говоря о расследовании преступлений, совершенных много лет назад, нельзя не вспомнить громкое дело о 11-й жертве печально известного Новоуральского потрошителя. Тогда в 2001 году в Дуванском районе в поле неподалеку от трассы было найдено истерзанное тело 16-летней студентки, которая 5 месяцев считалась без вести пропавшей. Несмотря на все старания правоохранительных органов вычислить убийцу сразу не удалось, и долгие 20 лет родные девушки не теряли надежду, что преступника все же найдут.

Сыщики этапировали Петрова в Башкирию, где он сразу же сознался в убийстве молодой студентки

В 2020 году за дело снова взялись следователи отдела по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Изучая обстоятельства преступления, они сразу заметили сходство с почерком серийного маньяка Евгения Петрова, который на тот момент уже отбывал пожизненный срок в «Полярной сове» за убийство и изнасиловании 10 девочек и молодых девушек.

- Мы этапировали Петрова из «Полярной совы в Башкирию». Он не отрицал вину и сразу рассказал, что это он убил студентку. Мол, 12 мая 2001 ехал на своей «пятерке» через Месягутово и заметил на автовокзале девушку. Предложил подвезти, а сам завез ее в лес, где, угрожая ножом, сначала изнасиловал, а потом задушил. После, привязав к буксировочному тросу и отвез подальше, где забросал листьями, а сам преспокойно вернулся в Новоуральск, - рассказывает Тимур Тазериянов.

Следователям удалось найти неоспоримые доказательства вины убийцы, да и сам он не отрицал этого. В итоге Евгений Петров был признан виновным в убийстве студентки, но поскольку уже ранее был приговорен к пожизненному заключению, то приговор его остался без изменений.

- Но самое главное, что близкие убитой девушки, которые 20 лет ждали, что преступника все же найдут, добились справедливости. Преступление не осталось безнаказанным, - подчеркивает следователь.