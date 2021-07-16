Уфимский завод, производящий вакцину от COVID-19, умудрился крупно оскандалиться дважды за месяц

На уфимском предприятии кроме всего прочего сейчас производят отечественную вакцину от коронавируса

Уфимский завод «Фармстандарт-УфаВИТА» всего за месяц дважды угодил в скандальные ситуации. Сначала на предприятии нашли нарушения при производстве вакцины от коронавируса «Спутник V», а затем выяснилось, что сотрудники завода массово отказываются от вакцинации против COVID-19. В первом случае скандал разразился после публикации отчета специальной комиссии Всемирной организации здравоохранения. Во втором статистику по прививкам на знаменитой «Витаминке» озвучили в прямом эфире на оперативном совещании в мэрии Уфы.

В конце июня 2021 года едва ли не весь мир облетела новость о нарушениях на уфимском заводе, где кроме всего прочего изготавливают отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Прибывшая с проверкой на предприятие комиссия ВОЗ проверила работу по производству вакцин на всех площадках, где ее производят, и обнаружила проблемы только на уфимском заводе. Проверки проходили с 31 мая по 4 июня, но результаты были опубликованы лишь в конце прошлого месяца.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, они были «обеспокоены целостностью данных» и результатами тестирования во время проверки качества вакцины, а также сделали замечание о несоблюдении стерильности на линиях заполнения. Среди других проблемных точек на производстве проверяющие назвали неполные данные по прослеживаемости и идентификации партий вакцины, а также остались недовольны мерами по предотвращению перекрестного загрязнения, пишет «КоммерсантЪ-Уфа».

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в мэрии Уфы

Уже в середине июля этого года завод «УфаВИТА» попал в новый скандал. На этот раз пристальное внимание жителей Башкирии привлек тот факт, что сотрудники предприятия не спешат вакцинироваться от коронавируса, хотя сами же и занимаются, в том числе, производством «Спутника». Информацию о темпах вакцинации работников завода озвучили на оперативном совещании в мэрии Уфы, но чиновники никак не отреагировали на этот факт.

По данным городских властей, всего на «Витаминке» работают 1650 человек, из которых на 14 июля 2021 года прививку от COVID-19 сделали всего 565 человек. Медицинский отвод от вакцинации получили 149 сотрудников – абсолютный рекорд среди всех рабочих крупных предприятий Кировского района башкирской столицы.

Редакция «КП-Уфа» пыталась связаться с руководством завода, чтобы получить комментарии по сложившейся ситуации, но сделать этого не удалось. Сначала ответственный за общение со СМИ представитель компании сбросил входящий звонок, а затем аппарат и вовсе был отключен.