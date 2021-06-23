ВОЗ нашла нарушения в работе уфимского завода, который производит «Спутник V»

ВОЗ провела проверку на четырех российских площадках, производящих Спутник V Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комиссия Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения в работе фармацевтическая компании «Фармстандарт-УфаВИТА». Предприятие помимо прочего занимается производством вакцины от коронавируса «Спутник V», что и стало причиной проверки в рамках процедуры предварительной квалификации российской прививки. Об этом сообщил Минпромторг.

Как пояснили в федеральном ведомстве, международная организация провела в России инспекцию на четырех площадках, занимающихся выпуском «Спутника V». Только на одном предприятии – уфимском – были обнаружены недочеты.

– Минпромторг России еще до публикации сообщения ВОЗ инициировал внеплановые проверки уфимской площадки. В данный момент «Фармстандарт-УфаВИТА» совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний; по ее окончании специалисты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки, – передали в Минпромторге.

На данный момент «Спутник V» в России производится на семи площадках: филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», АО «Биннофарм», АО «Р-Фарм», ЗАО «Биокад», АО «Генериум», ЗАО «Лекко», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».