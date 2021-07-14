Уфимский завод, производящий вакцину от COVID-19, пока не может привить и половины сотрудников

Фармкомпания привила 34% сотрудников

Уфимская фармацевтическая компания «Фармстандарт-УфаВИТА», которая занимается производством вакцины от COVID-19 «Спутник V», привила от инфекции только 34% сотрудников. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава Кировского района города Илвир Нурдавлятов.

Всего в «УфаВИТЕ» работают 1650 сотрудников, из них прививку сделали только 565 человек. Еще 149 получили медотвод – отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями.

Слайд с оперативного совещания в мэрии

Помимо фармкомпании, в Кировском районе есть еще восемь крупных и средних предприятий. В лидерах по вакцинации находится АО «Башспирт» – там вакцинировано 70% сотрудников (397 из 566 при 62 медотводах). Напротив, меньше всего прививаются работники ОАО «Уфимского комбината хлебопродуктов (вакцинировано 19% сотрудников: 42 человека из 220) и ООО «Центрспецсервис» (24%: 14 из 58).