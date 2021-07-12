В Башкирии будут судить изверга, расчленившего двух женщин и изнасиловавшего собственную жену

Наиля С. ушла вечером из дома, после чего перестала появляться на работе

В Стерлитамаке перед судом престанет 44-летний местный житель, которого обвиняют сразу в нескольких серьезных преступлениях: убийстве и расчленении двух женщин и двух изнасилованиях, причем одной из жертв сексуального надругательства стала собственная жена.

Все началось с того, что в октябре прошлого года в полицию обратились родственники 43-летней жительницы Стерлитамака Наили С., которая вышла из дома вечером 9 октября и назад не вернулась. Перепуганная 18-летняя дочь утверждала, что мать никогда раньше не пропадала без предупреждения и никогда не пропускала работу.

Через месяц останки несчастной женщины, уже обглоданные дикими зверями, нашли случайные прохожие в лесу возле деревни Уязыбашево Миякинского района. Позже экспертиза показала, что несчастную сначала задушили, потом расчленили и сбросили останки в яму, даже не потрудившись закопать. Вскоре следователям удалось выйти на след 44-летнего мужчины, с которым Наиля неоднократно созванивалась. Конечно, подозреваемый сначала все отрицал – мол, у него своя семья, а с этой женщиной нет ничего общего.

Сам обвиняемый в прошлом году обзавелся семьей и даже сыграл свадьбу

НАДРУГАЛСЯ НАД ЖЕНОЙ И ЗНАКОМОЙ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

А вот дальше началось самое интересное: в ходе расследования уголовного дела сыщики выяснили, что Рустем С. (имя изменено – Ред.) в 2006 году изнасиловал собственную жену, а в 2020 году в соцсетях познакомился с женщиной из Миякинского района, заманил ее к себе, где и надругался над ней. Перепуганные женщины не стали писать заявление в полицию, поэтому долгое время о случившемся никому не было известно.

Кроме того, изучая все похожие нераскрытые преступления, сыщики наткнулись еще на одно нераскрытое дело, когда в 2007 году в Стерлитамаке было обнаружено обезображенное расчлененное тело местной жительницы. Вскоре выяснилось, что убитая близко знала подозреваемого и в последний раз контактировала именно с ним. Отпираться было бесполезно – и Рустем признался, что действительно расчленил оба тела и спрятал их в лесу, но сразу заявил, что он никого не убивал и не насиловал. Всему виной роковая случайность – первую жертву он избил, а умерла она уже сама. С Наилей С. они повздорили, после чего он ударил ее кулаком, а та неудачно упала, ударившись головой об стол и скончавшись на месте. Следователям обвиняемый заявил, что просто испугался и поэтому решил избавиться от тел столь чудовищным образом, расчленив их и отвезя за несколько десятков километров от города.

- Тем не менее, следствием установлено, что, обвиняемый действовал умышленно и убил своих жертв, опасаясь, что они обратятся в полицию после совершения в отношении них преступлений против половой свободы, - отметили в пресс-службе регионального Следкома.

Сейчас уголовное дело с подписанным прокуратурой обвинительным заключений будет передано в суд для рассмотрения по существу.