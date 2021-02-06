Раскидал останки, чтобы было тяжелее искать: родные расчлененной жительницы Башкирии боятся, что убийца уйдёт от наказания

Наиля должна была утром выйти на работу, но пропала

В конце октября прошлого года жители деревни Уязыбашево Миякинского района наткнулись в лесу на страшную находку: в небольшой яме, припорошенной листьями, лежали останки тела неизвестной женщины, которыми уже успели полакомиться дикие животные. Прибывшие следователи сразу поняли: несчастная умерла не от переохлаждения или сердечного приступа. Ее жестоко убили – сначала задушили, а потом расчленили, даже не потрудившись закопать тело.

Вскоре выяснилась и личность убитой – ей оказалась 43-летняя жительница Стерлитамака Наиля Свистунова, которую разыскивали уже месяц . В беседе с журналистом «КП-Уфа» родственница Наили рассказала, что женщина никогда раньше не уходила без предупреждения. Тем более что дома ее ждет 18-летняя дочь, которая очень переживает и плачет, беспокоясь за мать.

А уже в начале ноября сыщики, которые сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство», вышли на след подозреваемого в расправе. 44-летний инженер-заводчанин не стал отрицать своей причастности – дал признательные показания и был арестован.

И вот, казалось бы, есть признание, но следствие застопорилось. Как рассказали родственники убитой Наили Свистуновой, у сыщиков попросту недостаточно улик. Ни в квартире подозреваемого, где по предварительным данным и могло произойти убийство, ни на его одежде не было найдено следов крови женщины. И теперь родственники опасаются, что убийца может не понести заслуженного наказания.

Родные не могут понять, какие отношения у женатого мужчины были с убитой Наилей

«НЕДАВНО ЖЕНИЛСЯ, НО ПРОДОЛЖАЛ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ДРУГОЙ ЖЕНЩИНОЙ»

- 8 октября наша тетя не вышла на работу, хотя, уходя из дома вечером, взяла с собой спецформу (женщина работала охранником – Ред.). Мы, конечно, обратились к волонтерам, в полицию, искали ее месяц. Потом нашли тело Наили, точнее, часть ее тела, ведь убийца раскидал ее останки, чтобы тяжелее искать было. Когда проверяли ее телефон, выяснилось, что в вечер пропажи ей несколько раз звонил неизвестный абонент. Вот так и вышли на этого Рустама (имя изменено – Ред.). Мы вообще не знаем кто это, какие у него могли быть отношения с Наилей, ведь у него есть своя семья, недавно сыграл свадьбу, есть двое детей от первого брака. Однако потом выяснилось, что они были очень давно знакомы, но ото всех скрывали это. Он поначалу даже показал, где лежит часть останков, потом должен был показать, где остальное и документы, но неожиданно замолчал. Просто перестал сотрудничать со следствием, - рассказывает родственница Наили Свистуновой. – Но самое удивительное, что он якобы убивал тетю в квартире, в ванной, но нигде нет даже малейшего следа ее ДНК. Как такое возможно? И если других улик не будет найдено, что значит, он выйдет на свободу?

В пресс-службе Следкома Башкирии подтвердили, что в настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе, но раскрывать каких-либо подробностей преступления до окончания следствия не стали.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.